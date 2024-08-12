CGT Formosa respaldó la “Fermosa Biosiderúrgica” y el Parque Industrial “Los Matacos”

A través de un documento, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, Delegación Regional Formosa (CGTRA), hizo llegar su “sincera satisfacción y felicitaciones al gobernador Gildo Insfrán por la puesta de funcionamiento de la empresa Fermosa Biosiderúrgica, y del parque industrial carbonífero Los Matacos”.

Destacaron que “el proyecto que generará a corto plazo más de 3.000 puestos de trabajos para los formoseños, y la producción de 144.000 toneladas anuales de productos para su exportación, lo cual necesita para ese desarrollo materia prima, mineral de hierro, que ya se encuentra en el puerto de Formosa, y fue traído directamente desde Brasil por la hidrovía de la República del Paraguay, estimándose el ingreso de 244.000 toneladas por año”.

Planificación estratégica

Aseguraron que “este logro no es mera casualidad, es consecuencia de la planificación, principal fortaleza de este Gobierno provincial para el desarrollo y la producción”.

“El Modelo Formoseño, bajo la conducción del gobernador Gildo Insfrán, se consolida como un proyecto que articula crecimiento económico, equidad social y protagonismo humano, garantizando un futuro sustentable para toda la comunidad formoseña, agregando a esto la diversificación y dando lugar de esta forma a emprendimientos de gran relevancia, integrando aspectos sociales, económicos y ambientales que ayudan a un mayor crecimiento de nuestras áreas forestales y que incide significativamente en beneficio de nuestra economía”.

De este modo, enfatizaron en que “estas acciones acrecientan a nuestro pueblo formoseño, que lejos está de pensar en dejarse llevar por intereses mezquinos de algunos dirigentes indecentes, de una ética ilusoria, opositores y golpistas, que sólo pretenden destruir lo existente, suprimir las instituciones y las personas, utilizando una política individualista y en beneficio de unos pocos, que no hacen más que vulnerar derechos”.

Y remarcaron que “la sociedad formoseña apuesta al engrandecimiento y el progreso de la provincia, por lo que acompaña la gestión de nuestro Gobernador cada vez que le toca decidir”.

Auténtico federalismo

También señalaron que “es loable resaltar el apoyo del Gobierno de Formosa, además de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Misiones, acompañando a la Nación demostrando un acto de auténtico federalismo, para el dragado (la limpieza del fondo para que sea profundo) y el balizamiento (las señales para los barcos) un mejoramiento, a largo plazo, de la Vía Navegable Troncal, una de las autopistas fluviales naturales más largas del planeta, que estará a cargo de una empresa extranjera”.

“Lo expuesto demuestra una actitud de grandeza de parte de las provincias, de no poner obstáculos a los proyectos de interés general, ya que de lograrse beneficiaría comercialmente al país, habida cuenta de que por los ríos del litoral pasan el 80% de todo lo que Argentina vende al exterior, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación”, concluyeron.



