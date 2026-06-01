El centro de salud La Nueva Formosa cerró el ciclo del Programa Provincial “Fortaleciendo Sonrisas”

Con una jornada integradora que contó con la participación de las niñas y niños del Escuela de Jardín de Infantes N°27 (EJI), que combinó educación para el cuidado de la salud bucal, recorridas por los consultorios, lectura de cuentos y una merienda saludable compartida.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), continúa impulsando acciones destinadas a promover hábitos saludables desde las primeras etapas de la vida.

En ese marco, el miércoles 17 de junio, el centro de salud La Nueva Formosa, desarrolló la jornada de cierre del ciclo de actividades del Programa Provincial “Fortaleciendo Sonrisas”, coordinada por el servicio de odontología, que contó con la participación de las niñas y los niños del EJI N°27.

Acompañados por sus docentes, los jardineritos fueron recibidos por el equipo de salud para compartir una jornada educativa y recreativa. En una primera instancia, se desarrolló una charla sobre la importancia de la salud bucodental, donde los pequeños aprendieron conceptos básicos relacionados con la higiene bucal, el correcto cepillado de los dientes, la alimentación saludable y la necesidad de realizar controles odontológicos periódicos.

Posteriormente, los distintos profesionales del centro de salud abrieron las puertas de sus consultorios para mostrar a los niños las tareas que desarrollan diariamente, favoreciendo de esta manera el acercamiento al sistema de salud y, a la vez, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y el efector.

El director del nosocomio de salud, el doctor Felipe Benítez, destacó el valor de este tipo de actividades para la formación de hábitos saludables desde edades tempranas.

“Los niños participaron con entusiasmo, aprendieron sobre el cuidado de su salud bucal y pudieron conocer de cerca el trabajo que realizan los distintos integrantes del equipo de salud”, expresó.

Cabe mencionar que dicho programa, dependiente del MDH, tiene como objetivo promover la salud bucodental en niñas y niños mediante acciones de prevención, educación, controles odontológicos y seguimiento, fortaleciendo hábitos saludables que contribuyen a la salud integral y a una mejor calidad de vida.

Al respecto, Benítez remarcó que permite articular acciones entre los establecimientos educativos y los efectores sanitarios. “Brinda la posibilidad de trabajar junto a las instituciones educativas para que los niños incorporen conocimientos y conductas orientadas a prevenir enfermedades bucales y cuidar su salud desde temprana edad”, señaló.

La jornada concluyó con la lectura de un cuento a cargo de los docentes del jardín. Posteriormente, niños, docentes y profesionales compartieron una merienda saludable, poniendo en práctica algunos de los conceptos trabajados durante el ciclo.

Para finalizar, el Director valoró el compromiso de las familias, de la comunidad educativa y del equipo de salud, y expresó que “el trabajo conjunto permite alcanzar resultados muy positivos y acompañar de manera integral el crecimiento y desarrollo de nuestros niños”.



