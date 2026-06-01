Ibáñez: “En Formosa apostamos a la biosiderurgia con arrabio verde, lo que nos diferencia de las plantas tradicionales del país”

Ponderando el perfil industrial y sustentable de la provincia, el titular de la cartera económica ratificó el impulso a la biosiderurgia local mediante la utilización de carbón vegetal para la obtención de arrabio verde. Explicó que este proceso posiciona de manera diferenciada a Formosa frente a las demás plantas siderúrgicas del territorio nacional que continúan ligadas al uso de carbón mineral.

En el marco del Día de la Bandera, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, dialogó con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y vinculó el pensamiento de su creador, Manuel Belgrano, con la realidad geopolítica actual y criticó la “primarización” de la economía argentina.

Sostuvo que “Belgrano fue un grande, que posiblemente marcó el inicio de nuestra Patria y un rumbo”, destacando que “indudablemente tenían muchos enemigos en esa época por llevar adelante sus ideas de liberación”.

Asimismo, resaltó que, además de ser el creador de la Bandera, “tuvo una destacada visión en cuanto a la economía” y reflexionó: “Él (Belgrano) tenía una frase muy interesante: ‘Qué pícaros que son estos ingleses que nos compran los cueros y nos venden los zapatos’. Eso que decía en 1810 está vigente hoy en la República Argentina”.

En este sentido, expresó su preocupación por las normativas nacionales vigentes que desregulan sectores estratégicos, al sostener que “la extracción del gas, del petróleo, de los minerales y del litio sin ningún tipo de valor agregado en el país es preocupante. Con legislaciones que permiten exportar el 100% del petróleo y el gas, el mercado interno se resiente”.

Entonces, lamentó que “si no cambia el rumbo de este plan económico, la recesión y el desempleo van a continuar”.

Ibáñez también se refirió a la llegada de la primera carga de mineral de hierro a la provincia como “un hito fundamental para el desarrollo industrial local”, contrastando el crecimiento del Modelo Formoseño frente a la compleja situación económica que atraviesa el país.

El funcionario calificó este desembarco como “el primer paso de un proyecto industrial importante para nuestra provincia”, al tiempo que resaltó “que para la producción no solamente se va a utilizar el vinal, que es una plaga para muchos campos, sino que va a generar muchísimo empleo en el interior”, resaltando que ya se encuentran construidos más de 120 hornos en la planta de Matacos y que está proyectada una nueva planta sobre la Ruta Nacional N° 86.

“Nuestra preocupación permanente es generar empleo para nuestra gente ante la parálisis de la obra pública nacional”, aseguró el titular de la cartera económica provincial.

Y enfatizó en que “el Modelo Formoseño que impulsa el doctor Insfrán es la otra cara de la moneda de un modelo nacional, con el que estamos llegando o vamos a llegar a fin de año a la desaparición de 30 mil PyMEs. Todas las cifras de empleo y de producción son iguales o peores que en la época de la pandemia”, sentenció.

Finalmente, analizó la crisis de los sectores industriales tradicionales en el país, el ministro lamentó que “la siderurgia y la metalmecánica a nivel nacional están pasando por un momento muy complejo”.

Sin embargo, subrayó que “en nuestra provincia se apuesta fuertemente a la biosiderurgia a través del arrabio verde, utilizando carbón vegetal”, y explicó que “esto nos diferencia totalmente de las otras plantas tradicionales del país que dependen del carbón mineral desde hace años”.







