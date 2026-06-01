El gobernador Insfrán presidió el acto por el Día de la Bandera en el 206° aniversario del paso a la inmortalidad de Belgrano

El pueblo y Gobierno de Formosa ratificaron su compromiso con los valores patrios al rendir homenaje a la enseña patria en un nuevo aniversario de fallecimiento de su creador.

En la mañana de este sábado 20 de junio, la provincia de Formosa rindió homenaje al general Manuel Belgrano en el 206° aniversario de su fallecimiento. Los actos oficiales por el Día de la Bandera estuvieron presididos por el gobernador, el doctor Gildo Insfrán.

La agenda oficial comenzó temprano en el Mástil Municipal de la ciudad capital, donde el primer mandatario provincial encabezó el izamiento del pabellón nacional y la bandera provincial.

En esta oportunidad, estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo, Antonio Ferreira; el presidente provisional de la Cámara de Diputados, Armando Felipe Cabrera; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia María Fernández; el intendente de la ciudad capital, Jorge Jofré; el jefe de la Guarnición Militar de Formosa, coronel Gustavo Insaurralde.

También marcaron su presencia legisladores, funcionarios del PEP, abanderados, escoltas, delegaciones de establecimientos educativos y abanderados de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales.

Acompañados por las solemnes estrofas de la canción Aurora, interpretada por la Banda de Música de la Policía provincial, las autoridades procedieron al izamiento de los pabellones nacional y provincial.

Esta ceremonia estuvo a cargo del gobernador Insfrán, el vicegobernador Solís, la presidenta del STJ, el intendente municipal y el jefe de la Guarnición de Ejército Formosa, quienes posteriormente, rindieron tributo al creador de la insignia patria depositando una ofrenda floral al pie del busto del general Manuel Belgrano.

Como cierre del acto protocolar, la banda de la fuerza policial interpretó el tradicional toque de silencio para honrar la memoria del prócer.







