El Gobierno de Formosa concretó la jornada “Eficiencia Financiera con Banca Local”

Contó con la participación de cinco bancos, el CFI y cerca de 150 empresarios formoseños.

Este viernes 19 de junio, a las 9 horas, en el salón del Hotel Howard Johnson de la ciudad capital, la Dirección de Comercio y Desarrollo, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas del Gobierno de Formosa, la jornada “Eficiencia Financiera con Banca Local”, en el marco del Programa de Fortalecimiento Comercial 360°.

Participaron del encuentro pequeños y medianos empresarios locales que obtuvieron, en un lenguaje claro y práctico, las herramientas financieras que los bancos de la provincia ofrecen para mejorar la gestión de sus negocios, reducir costos operativos y potenciar su crecimiento.

Por ello, la jornada contó la presencia y disertación de representantes de los bancos Formosa, Patagonia, Galicia, Hipotecario, Francés, conjuntamente con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Cada entidad tuvo un tiempo determinado de exposición para presentar sus productos, líneas de crédito y soluciones digitales orientadas específicamente a las MiPyMEs de la provincia

Al respecto, Horario Cosenza, subsecretario de Desarrollo Económico, expresó que este espacio es “muy importante” porque no sólo participan todos los bancos locales – salvo el Banco Nación que decidió no hacerlo – sino porque también hubo cerca de 150 inscriptos del sector empresarial, pymes y emprendedores que “quisieron escuchar cuáles son las ofertas y decidir cuál es la mejor línea que los bancos tienen para ellos”.

“Y sumado a la banca local se encuentran la gente de crédito del CFI que también presentó sus productos y que a partir de ahí se generó una oferta variada para todo el sector económicamente activo que tiene nuestra provincia”, indicó.

Asimismo, el funcionario lamentó que el Banco Nación no haya participado y estimó que debió ser por “una política interna” del mismo pero, puso en valor, la participación de los clientes, es decir, pymes, pequeños empresarios, emprendedores.

“Quizás el Banco Nación está condescendiente con las políticas nacionales, no lo sabemos, lo que sí, nosotros hemos invitado a todos los actores bancarios que tienen esta provincia para que participen, para que se unan, y por supuesto, para que ofrezcan sus productos”, aseguró.

Además, las entidades bancarias contaron con un sector para que sus agentes comerciales puedan recibir y dialogar con los empresarios de manera directa y, durante la jornada, “empezar a definir cuáles son las mejores herramientas”.

Por último, Cosenza remarcó el valor que tiene la participación del Estado provincial en el evento y dijo que “tuvimos varias charlas con el sector privado, de los bancos y, por supuesto, con autoridades del Gobierno de la provincia que vieron realmente muy interesante esta posibilidad”.

“Un Estado presente, en todos los sectores, articulando de manera conjunta sector privado, sector público, acciones de estas características”, valoró.



