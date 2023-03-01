Habilitan nuevo Espacio de la Memoria en el edificio de Tribunales de Clorinda

En una jornada cargada de emoción y memoria viva, el Poder Judicial de la provincia de Formosa reinauguró hoy el Espacio de la Memoria en el edificio de Tribunales de la ciudad de Clorinda, un lugar destinado a honrar a las trabajadoras y los trabajadores judiciales desaparecidos durante la última dictadura militar.

El acto fue presidido por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia Claudia María Fernández, acompañada por los ministros Guillermo Horacio Alucín y Ariel Gustavo Coll, magistrados y magistradas de la Segunda Circunscripción Judicial, funcionarios, funcionarias, integrantes de la Asociación Judicial de Formosa, trabajadores y trabajadoras judiciales, medios de comunicación y público en general.

La galería de cuadros con los y las trabajadoras judiciales desaparecidos está emplazada en el sector de acceso al edificio central de los tribunales de la segunda ciudad provincial.

Con la voz entrecortada por la emoción, la ministra Fernández habló en la ceremonia ante una nutrida asistencia, destacando que el espacio habilitado es un compromiso institucional profundo con la verdad, la justicia y la memoria. Recordó a los “compañeros y compañeras judiciales que desaparecieron durante la dictadura militar, muchos de ellos de entre 20 y 30 años, cuyas familias nunca tuvieron un lugar físico para llorarlos y recordarlos”, y subrayó que este sitio viene a cubrir, aunque sea simbólicamente, ese vacío histórico y afectivo.

La presidenta del Superior Tribunal explicó que se trata de una reinauguración, porque si bien la creación de este lugar fue dispuesta por Acordada 3227 del 10 de marzo pasado, la idea y la presencia simbólica de esos trabajadores ya habitaban el anterior edificio de esta sede desde 2013. “La memoria no se clausura ni se traslada. La memoria se renueva, se fortalece y se hace presente en cada paso institucional”, expresó con firmeza.

En su discurso, Fernández remarcó que el Espacio de la Memoria “no es solo un rincón de nuestra sede, es la expresión de que todos nuestros compañeros y compañeras judiciales se hacen presentes en la memoria colectiva. Es la historia viva de esta institución y está en el compromiso que asumimos cada día con la justicia y con la democracia”.

El lugar fue concebido para que cada persona que transite por allí pueda detenerse, recordar y transmitir ese legado a las nuevas generaciones. “La memoria no es un acto del pasado. La memoria es el presente y es el futuro, el recordatorio permanente del lugar al que no queremos volver”, señaló. Y añadió que, al reinaugurar este espacio, el Poder Judicial reafirma que “no olvidamos y seguimos construyendo justicia, con la mirada puesta en quienes nos precedieron y en quienes dieron su vida por sus ideales”.

Con palabras que resonaron en todo el recinto, la doctora Fernández pidió que este espacio sea “un lugar de recuerdo permanente de que la dignidad, la verdad y la justicia no se negocian” y un “faro para los jóvenes”, citando la conocida frase: “Los pueblos que olvidan su historia tienden a repetirla”. Por eso, dijo, hoy cobra más fuerza que nunca el “Nunca Más”.

Visiblemente conmovida, la presidenta del Superior Tribunal compartió además un recuerdo personal: evocó la inauguración del primer Espacio de la Memoria en los tribunales de la primera circunscripción, en el año 2012, acto que fue encabezado por el ministro Ariel Gustavo Coll, presente también en esta ceremonia de Clorinda. “Hay un juego de sentimientos muy fuerte. En aquel momento también fue muy movilizador y lo recuerdo porque yo estuve presente en esa oportunidad, y hoy lo es de nuevo. Recordémoslos siempre”, expresó antes de cerrar sus palabras con un sentido agradecimiento.

La reinauguración del Espacio de la Memoria en Clorinda se consolida así como un gesto institucional contundente del Poder Judicial de Formosa: un compromiso indeclinable con los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un futuro en el que el olvido no tenga lugar. Porque, como quedó grabado en esta jornada, la memoria sigue siendo la herramienta más poderosa para que, en la provincia y en el país, sea para siempre: Nunca Más.

Recuerdo vivo

Los empleados y empleadas judiciales desaparecidos cuyas fotografías encuadradas forman parte de la galería reinaugurada esta mañana en Clorinda son los siguientes:

Pedro Crisólogo Morel: Ingresó al Poder Judicial en marzo de 1967 habiéndose desempeñado antes de su detención en la Asesoría de Menores. Fue además secretario General de la Asociación Judicial Formosa. Tenía 32 años de edad.

Mirta Leonidas Insfrán: Ingresó al Poder Judicial en julio de 1975. Fue empleada administrativa del Juzgado de Paz de Mayor Cuantía Nº 2. Tenía 20 años de edad.

Ricardo Ramón Borgne: Ingresó en el mes de octubre de 1975, cumpliendo funciones administrativas en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 3. Fue detenido y desaparecido cuando tenía 23 años de edad.

Zulma Nélida Sena: nació en General San Martín (Chaco). Ingresó al Poder Judicial de Formosa en octubre de 1975, cumpliendo funciones administrativas en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 3. Fue detenida y desaparecida en agosto de 1976. Tenía 24 años de edad.

Sara Fulvia Ayala: Oriunda de la ciudad paraguaya de San Lorenzo, ingresó al Poder Judicial de Formosa en marzo de 1975. Trabajó como empleada administrativa en el Juzgado del Trabajo. Fue detenida en julio de 1977. Tenía 22 años de edad.







