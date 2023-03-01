Con un sentido homenaje a Jorge Santander, se realizó la retreta “Historias de Sueños”

Esta actividad formó parte de los festejos por el 71° aniversario de la Provincialización de Formosa.

El pasado jueves 25 de junio, desde las 21 horas, en el Estadio Cincuentenario de la ciudad capital, la Dirección de Acción Cultural, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, llevó a cabo la presentación de la obra musical “Retreta: Historias de sueños”, con entrada libre y gratuita; y la participación de más de 40 artistas en escena.

Se trató de una narración artística y cronológica de la historia de Formosa en el marco del 71° aniversario de la Provincialización y, a su vez, rindieron un emotivo homenaje al exsubsecretario y gestor cultural, Jorge Santander, con la presencia de su familia, amigos y compañeros.

Al respecto, la directora de Acción Cultural a cargo de la Subsecretaría de Cultura, Graciela Marechal, dialogó con AGENFOR y recordó que dicha obra fue escrita por Santander por lo que, consideró, “para nosotros es un honor presentarla” porque “es muy rica en cuanto a su historia, musicalidad y su poesía”.

“Esta obra musical consta de aproximadamente 40 artistas en escena. Está integrada por la Banda de la Policía, dirigida por el profesor Adolfo Villafañe, por los alumnos y profesores del Instituto Superior de Arte “Óscar Alberto Albertazzi” (ISA), a cargo del profesor Sergio Irala, y los profesores y alumnos de la Subsecretaría de Cultura”, indicó.

Y agregó: “Más los coreutas, cantantes de primerísimo nivel, artistas invitados, profesores de baile y el acompañamiento de la familia y otros funcionarios”.

Por último, Marechal resaltó la labor del director artístico de la obra, profesor Fabián Cárcano, del equipo de la Subsecretaría de Cultura y la participación de las autoridades y público en general que se hizo presente en la noche del jueves.











