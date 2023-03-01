El autotransformador incinerado en Clorinda usaba aceite dieléctrico de YPF sin PCB

Por otra parte, ante la inacción de la Secretaria de Energía de Nación, para reactivar la Interconexión Guarambaré – Clorinda, en la Revisión Quinquenal Tarifaria 25/29 aprobada por el ENReGE, TRANSNEA decidió destinar los recursos necesarios para lograr la construcción de la obra en su conjunto, siendo la Empresa SINEC S.A. la adjudicataria-El Gerente de Operaciones de TRANSNEA S.A., Ing. Gustavo A. Paredes, notificó documentadamente a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, la causa del incendio del Autotransformador 220/132 Kv de la E.T. Clorinda en fecha 11 de abril de 2026, efectos del siniestro, destino del equipo y situación actual de la “Interconexión Internacional Clorinda – Guarambaré en 220 Kv”, por lo cual, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, procedió a poner en conocimiento de estos antecedentes, al Municipio y Concejo Deliberante de la Ciudad de Clorinda, habiendo este último solicitado intervención del Organismo de la Constitución. Detalló el Funcionario Provincial en base a los antecedentes recepcionados que, el incendio se originó por el impacto directo de una descarga atmosférica de gran magnitud sobre el equipo (rayo), destacándose que las protecciones operaron correctamente, permitiendo el despeje de la falla y evitando la propagación del daño hacia otros equipos de la ET. Asimismo, destacó que el Autotransformador se encontraba sin carga activa al momento del evento (debido a la configuración de indisponibilidad programada de la LAT 220 Kv Clorinda – Guarambaré), por lo que, se descartó cualquier vinculación del siniestro con condiciones de operación, sobrecargas o deficiencias de mantenimiento. En relación a los residuos provenientes del referido transformador, TRANSNEA S.A. informó que, “la fracción mayoritaria del aceite dieléctrico fue consumido durante el incendio y una parte minoritaria, drenó fuera de la fosa de contención”, con lo cual, conforme las tareas de inspección concretadas posteriormente por “Personal Especializado”, se determinó que por la inclinación del terreno, esa parte del aceite dieléctrico, mezclado con agua, fue a parar hacia la zona derecha de la E.T. sin que dicho material llegue al denominado “Zanjón Colombia”. En esa área, los residuos fueron segregados y acondicionados para su posterior gestión integral y los mismos fueron transportados y trasladados por la Empresa Logística y Servicios Ambientales (LSA), Firma habilitada para el transporte y gestión de este tipo de materiales. Por otra parte, no se detectó afectación alguna a cuerpos de agua superficiales o subterráneas en las inmediaciones de la E.T. y tampoco daños a terceros, ni al personal interviniente en las tareas de control del incendio. Se informó que, el aceite dieléctrico corresponde al producto denominado “Transformador 64”, de la Empresa YPF, cuyas fichas técnicas y de seguridad indican que: * Es un aceite altamente refinado, lo que disminuye al mínimo su nivel de toxicidad. * No es clasificable como cancerígeno para humanos, la FDS (Ficha de Datos de Seguridad) lo ubica como IARC Grupo 3. * La base lubricante NO CONTIENE PCB. * No presenta evidencias conocidas de toxicidad reproductiva. En cuanto a la disposición final del Autotransformador, se procedió a la baja patrimonial de TRANSNEA y a su reciclado, para lo cual, se contrató a la Empresa Metal Trader S.R.L. para las tareas de desguace, con el apoyo operativo de la Firma -Mas Ingeniería S.R.L.- de la Ciudad de Clorinda, siendo la chatarra reciclada trasladada hacia CABA.Interconexión eléctrica Guarambaré-Clorinda: la misma se encuentra inoperativa y paralizada, aunque la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Paraguay confirmó la capacidad de exportar hasta 150 MW, por lo que, dentro del marco establecido por la Secretaria de Energía de Nación, mediante Resolución 1/2003 que hubiera permitido restablecer el vínculo antes citado, el mismo hasta la fecha no ha registrado avances, siendo necesaria adecuar la línea de alta tensión en 220 Kv Clorinda – Guarambaré a la altura del cruce del Río Paraguay, reemplazando una estructura dañada, situada en la margen argentina y que deberá ser reubicada a 150 metros de la anterior. En este contexto y entre las previsiones del plan de inversiones de la Revisión Quinquenal Tarifaria 2025/2029, aprobado por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) y sujeto a su control, la Empresa TRANSNEA ha decidido destinar recursos complementarios para la realización de la obra en su conjunto, por lo que, a fines de abril del corriente año, se adjudicó la provisión de materiales y la ejecución de la misma a la Empresa SINEC S.A., dando inicio a las tareas de ingeniería del proyecto en el mes de mayo y se continúan con las acciones en campo, para garantizar acceso y tránsito a lo largo de la duración de las diversas actividades, previéndose que la finalización de la misma estaría en condiciones de ser operativa para fines del corriente año, con lo cual, el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), podrá tener en caso de ser necesario o frente a colapsos energéticos por altas temperaturas, la posibilidad de inyectar energía eléctrica, lo que beneficiará principalmente a la Provincia de Formosa y a todo el NEA.