Gran celebración en el EJI 29 del barrio 8 de Marzo

La E.J.I. N° 29 del barrio 8 de Marzo vivió una jornada llena de emoción y alegría al celebrar el “Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras y los Maestros Jardineros”.

Durante el encuentro se puso en valor el rol fundamental de los docentes del Nivel Inicial en la formación integral de las infancias, mientras niñas y niños llenaban el espacio de creatividad con actividades recreativas y expresiones artísticas.

Fue un día de celebración y aprendizaje compartido que fortaleció los lazos entre la institución, las familias y toda la comunidad.



