Exitosa edición del Mercado Comunitario en el predio ferial Vuelta Fermoza

Una nueva edición del Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE) convocó a 91 emprendedores formoseños en una jornada donde el arte, la gastronomía y la cultura urbana fueron protagonistas.

Emprendimientos de diseño independiente, accesorios, indumentaria, propuestas gastronómicas, además de barberos y tatuadores trabajando en vivo, formaron parte de una iniciativa que puso en valor el talento, la creatividad y el trabajo local.

Durante el evento se alcanzó una comercialización total de $30.741.720, reflejando el impacto de estos espacios para el fortalecimiento de los emprendimientos y la generación de oportunidades para los formoseños.

El Mercado Comunitario de Emprendedores continúa consolidándose como un espacio de encuentro, promoción y crecimiento para quienes apuestan a producir y emprender en la provincia.



