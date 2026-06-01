El SPAP optimiza los Centros de bombeos de Clorinda ante las intensas lluvias

El de Itororo es uno de los cuatro pilares fundamentales del sistema de la ciudad dentro de una red total de nueve que protegen a la ciudad.

En una histórica inversión en infraestructura, el Servicio Provincial de Agua potable y Saneamiento (SPAP) concretó una obra estratégica para la ciudad de Clorinda con el cambio de la bomba en la estación del barrio Itororo, uno de los centros de bombeo más importantes de la localidad.

Esta acción representa una fuerte inversión del Gobierno de la Provincia de Formosa para mejorar de forma definitiva el escurrimiento del agua pluvial hacia el río.

Al respecto, el jefe del Distrito XII, contador Sergio Baglieri,explicó que se realizó “un cambio de una bomba en la estación de bombeo de desagües cuando hay inundaciones en la ciudad, en la estación de Iororo específicamente, donde se reemplazó una electrobomba sumergible por una electrobomba axial vertical con motor fuera del agua”.

Esto permitirá, explicó, “bombear una mayor capacidad de agua en caso de que tengamos lluvias muy fuertes para poder desaguar toda el agua que queda dentro de la ciudad”.

“La nueva bomba nos permite bombear 3.600.000 litros; y la anterior, la que se reemplazó, bombeaba 2.700.000 litros de agua por hora”, detalló.

Y ratificó que “esto nos da muchísima más capacidad de bombeo de la que teníamos antes”.

En otro orden, el referente se refirió a los trabajos que vienen concretando en la ciudad y dijo que están presentes en casi 50 barrios con las cuadrillas del SPAP.

“Tenemos tres cuadrillas de mantenimiento de redes de agua potable y una cuadrilla de mantenimiento de cloacas, que vienen trabajando válidamente por todos los barrios de la ciudad”, indicó.

Y agregó: “Están trabajando la toma antigua, la nueva toma de agua, la planta nueva y la planta más antigua, en forma conjunta, que es lo que nos permite en este momento dar ese servicio a toda la ciudad. Y eso hace que llegue agua a todos los puntos de la ciudad”.

Claves del nuevo equipamiento instalado

Por un lado, se retiró el equipo anterior y se instaló una nueva bomba de flujo axial de gran capacidad, superando ampliamente el rendimiento de la anterior para garantizar un drenaje mucho más rápido durante los días de tormenta. Esto significa mayor potencia y caudal.

Además, el centro de Itororo es uno de los cuatro pilares fundamentales del sistema de la ciudad (junto a las estaciones de Barrio Céntrico, Barrio Guarapo y Loyola), dentro de una red total de nueve centros de bombeo que protegen a Clorinda.

Despliegue de cuadrillas en los barrios

En paralelo, las distintas cuadrillas del SPAP se encuentran trabajando de forma simultánea en el territorio. Con una ciudad en constante crecimiento que ya supera los 50 barrios, el personal se distribuye diariamente para garantizar el mantenimiento de las redes, la asistencia técnica y la respuesta inmediata a los vecinos.

Agua potable asegurada las 24 horas

Desde el organismo destacaron que Clorinda cuenta actualmente con un sistema robusto compuesto por dos tomas de agua y dos plantas potabilizadoras (la nueva y la vieja histórica). Ambas instalaciones se encuentran operando prácticamente las 24 horas del día, un esfuerzo técnico continuo que impacta de manera directa en la mejora de la calidad de vida de todos los clorindenses.

Atención al Vecino y Consultas

Para canalizar reclamos, consultas o solicitar asistencia de las cuadrillas, los ciudadanos pueden comunicarse al teléfono 03718-422920 o acercarse directamente a las oficinas locales del SPAP.







