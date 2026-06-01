Formosa tuvo una destacada participación en el primer Encuentro Federal de Industrias Culturales en Mendoza

Formosa expuso sus potencialidades y se sumó al reclamo colectivo de las provincias ante el desfinanciamiento que el Gobierno nacional impone sobre el sector cultural.

En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la directora de Acción Cultural de Formosa, Graciela Marechal, brindó detalles del evento que reunió a referentes de todo el país los días 4, 5 y 6 de junio en la provincia de Mendoza.

La funcionaria explicó que el primer Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas (EFICC) se organizó en base a un diagnóstico previo, para el cual los referentes locales de diez industrias culturales recibieron capacitaciones específicas dictadas por especialistas de cada área del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

“Allí se expuso la problemática que existe en cada sector y, después de una votación en la que participamos todos los responsables de las provincias, se abordaron varios ejes”, detalló Marechal, anticipando que en el corto plazo el CFI remitirá el documento final con las conclusiones oficiales de las jornadas.

Respecto a la conformación de la comitiva formoseña, la Directora precisó que estuvo integrada por 14 personas. El grupo incluyó tanto a los capacitados en las distintas ramas artísticas como a profesionales locales que se encuentran cursando la Diplomatura en Gestión Pública Cultural.

“Estuvieron representadas áreas clave como artesanías, música, artes visuales, artes escénicas, videojuegos y danza. Tuvimos una destacada participación exponiendo todas nuestras actividades, sobre todo en el área de cultura”, resaltó.

Marechal valoró el espacio de intercambio que permitió consolidar lazos estratégicos, al destacar que “lo bueno fue también la relación y las conexiones que hicimos con las demás provincias para continuar trabajando de manera articulada”.

El impacto del ajuste nacional en la cultura

Finalmente, la funcionaria no ocultó la preocupación unánime de las provincias respecto al complejo escenario económico actual y criticó con firmeza las políticas de ajuste que se ejecutan desde la administración central.

“Pudimos plantear la situación actual por la que estamos atravesando todos, sobre todo en la parte económica, debido al desfinanciamiento que este Gobierno nacional ha implementado en el área de cultura y en todas las demás áreas también”, advirtió.

Pese al adverso contexto, Marechal ratificó el compromiso del Gobierno de Formosa de sostener y defender sus industrias culturales y expuso que “si bien esto nos afecta de manera muy fuerte, lo importante es que seguimos trabajando, gestionando y conectados con todas las demás provincias”, concluyó.



