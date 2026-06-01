“Formosa sigue invirtiendo en obras públicas” aún en el actual contexto nacional de ajustes y recortes permanentes

Al llegar a la Presidencia de la Nación en 2023, la gestión libertaria dispuso la paralización inmediata de toda la obra pública nacional como pilar de su plan de ajuste fiscal. Más de la mitad (54%) de las cerca de 2700 obras heredadas fueron suspendidas y no se iniciaron nuevos proyectos de infraestructura financiados por el Estado nacional.

El ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), subrayó que “la provincia de Formosa, con recursos propios, sigue invirtiendo en obras”, a través de las cuales “se consolida el desarrollo de la red vial provincial”.

En ese sentido, el funcionario declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que, en particular, en El Potrillo hay “una obra muy importante” que se está ejecutando en el acceso principal a esa comunidad. “Se trata de un camino vecinal que pasa por Palmar Largo hacia El Potrillo, y dará una solución definitiva a la transitabilidad, ya que mejorará las condiciones de desagüe”, especificó.

También, “al contar con una calzada de estabilizado granular, se podrá transitar incluso en condiciones meteorológicas desfavorables”. Asimismo, se están construyendo todas las obras de drenaje que ordenarán el escurrimiento fluvial en ese sector, agregó.

Es de suma importancia la ejecución de este proyecto, hizo hincapié, ya que conecta a aquellas comunidades que están cercanas a El Potrillo, es decir que “este acceso principal” es una vía de permanente tránsito.

En el oeste formoseño, también, se realizó el estabilizado granular de la RP N° 40, el cual había sido inaugurado por el gobernador Gildo Insfrán, en el tramo que va de Fraga a El Chorro, en unos 71 kilómetros de extensión, posibilitando “el tránsito en cualquier condición meteorológica”.

Tal es así que “todo el petróleo de Palmar Largo se transporta por esa vía hacia la RN N° 81”, acentuó.

Por eso, insistió en marcar que “son obras muy importantes, y más en este contexto actual donde el Gobierno nacional está permanentemente aplicando recortes”. Sin embargo, pese a ello, “la provincia de Formosa, con recursos propios, sigue invirtiendo” con el fin de consolidar el desarrollo de la red vial provincial.

De este modo, ello se complementa, además, “con las rutas pavimentadas de la red primaria, secundaria y terciaria”, resumió.

Centro de Capacitación Vial

Por otro lado, el funcionario fue consultado sobre el Centro de Capacitación Vial (CECAVI), señalando que ese ámbito “no solo se capacita al personal que trabaja en la DPV, sino también al conjunto de la sociedad”, ya que es abierto a todo público.

En ese sentido, mencionó que “las personas del interior participan de los cursos, a la vez siempre se invita a los Municipios a que envíen a su personal a que se capaciten, por ejemplo, en topografía, laboratorio vial, así como en obras de desagües”.

De la misma manera, también se suman el personal de empresas y estudiantes universitarios de la carrera de Ingeniería Civil, quienes, en especial, aprovechan esta formación, donde “se ofrece la teoría e inmediatamente se ponen en práctica los contenidos”.

“Aparte contamos con los equipos para topografía, tanto antiguos como de última generación, lo que hace posible realizar las prácticas de todo tipo, visitando las obras que se ejecutan en la zona”, sumó Caffa.

Por último, resaltó que “esto todo hace que sea muy dinámico y atractivo el dictado de las clases y por eso también hay cada vez más alumnos en estos cursos”.



