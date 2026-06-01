El Gobierno de Formosa realizará una jornada de eficiencia financiera

S

e trata de una actividad gratuita para impulsar la competitividad PyME

La Dirección de Comercio y Desarrollo, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas del Gobierno de Formosa, realizará este viernes 19 de junio, a partir de las 9 horas, la jornada “Eficiencia Financiera con Banca Local”, en el marco del Programa de Fortalecimiento Comercial 360°, en el salón del Hotel Howard Johnson de la ciudad de Formosa.

El encuentro convocará a pequeños y medianos empresarios locales con el objetivo de acercarles, en un lenguaje claro y práctico, las herramientas financieras que los bancos de la provincia ofrecen para mejorar la gestión de sus negocios, reducir costos operativos y potenciar su crecimiento.

La jornada contará con la presencia y disertación de representantes de las siguientes entidades de los Bancos Formosa, Patagonia, Galicia, Hipotecario y Francés, conjuntamente con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Cada entidad contará con un espacio de exposición de aproximadamente 20 minutos para presentar sus productos, líneas de crédito y soluciones digitales orientadas específicamente a las MiPyMEs de la provincia, se indicó.

Además, se dispondrá de stands de asesoramiento personalizado para que los asistentes puedan realizar consultas directas con los especialistas de cada banco.

Los ejes temáticos que se abordarán durante la jornada incluirán: apalancamiento inteligente: acuerdos en cuenta corriente y préstamos amortizables para gestionar la liquidez del negocio.

Además, digitalización: E-Cheq, OfficeBanking y pagos digitales para optimizar la cadena de cobros y pagos.

También, maximización de ventas y cobros: implementación de POS y adhesión a promociones bancarias con cuotas sin interés para ampliar las ventas, así como gestión de excedentes: Plazos Fijos y Fondos Comunes de Inversión (FCI) para proteger los excedentes de la inflación.

Asimismo, se abordará el tema del Financiamiento CFI: líneas de financiamiento para proyectos de desarrollo regional.

Otro aspecto que se destacó es que este evento será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, de modo que comerciantes y empresarios del interior provincial podrán participar sin necesidad de trasladarse. El enlace de transmisión es: youtube.com/@MinisteriodeEconomíaFormosa.

Inscripción

La entrada es gratuita, aunque los cupos presenciales son limitados, se aclaró. Los interesados en asistir al Hotel Howard Johnson pueden inscribirse en: https://bit.ly/eficienciafinanciera.

“Esta jornada es una oportunidad concreta para que las PyMEs formoseñas conozcan y aprovechen las herramientas que el sistema financiero local tiene disponibles. Queremos que el acceso al crédito y a la tecnología bancaria deje de ser un obstáculo y se convierta en un motor de crecimiento para el sector productivo de nuestra provincia”, concluyó Horacio Cosenza, subsecretario de Desarrollo Económico.







