Formosa registró un solo caso de COVID- 19 en esta semana
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano piden mantener los cuidados preventivos, debido a que estamos en la época de mayor prevalencia de las enfermedades respiratorias.
Este domingo 21, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, informó que en la última semana se han realizado 1.101 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus (índice de positividad 0,09%).
El contagio se registró en la ciudad de Formosa.
También hicieron saber que hay un solo caso activo, se ha registrado un alta médica.
Además no se encuentran pacientes internados por esta enfermedad y las llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID- 19 fueron nueve.
De esta manera, los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy son: total de casos diagnosticados, 153.535; pacientes recuperados, 152.106 y fallecimientos por coronavirus, 1.351.