Formosa procesa muestras de HPV con tecnología de alta precisión

El test HPV se realiza de manera gratuita en el sistema público de salud y permite detectar tempranamente genotipos de alto riesgo asociados a esta enfermedad.

En Formosa, el sistema público de salud lleva adelante el Programa Provincial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, mediante el cual mujeres de entre 30 y 64 años acceden de manera gratuita al test HPV, un estudio que permite detectar de forma temprana los genotipos de alto riesgo vinculados al desarrollo de esta enfermedad.

Gracias a las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Formosa, las muestras obtenidas son procesadas en el Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica mediante equipos de avanzada tecnología capaces de identificar 14 genotipos de alto riesgo. Actualmente, Formosa y Salta son las únicas provincias del país que cuentan con esta tecnología para el procesamiento local de las muestras.

Al respecto, el director del Laboratorio Provincial de Referencia, bioquímico José Chiacchio, explicó que la provincia dispone de dos analizadores de PCR de última generación, equipados con tecnología de biología molecular de alta sensibilidad. “Son dos equipos de biología molecular, analizadores de PCR de última generación, con altísima sensibilidad y una efectividad aproximada de entre el 90% y el 95%”, detalló.

Asimismo, valoró que la incorporación de esta tecnología constituyó una decisión estratégica para fortalecer las acciones preventivas. “El test HPV es clave porque permite detectar genotipos de alto riesgo del virus, es decir, aquellos que pueden ocasionar el cáncer de cuello uterino”, sostuvo.

Por su parte, la bioquímica Karina Ferreira, responsable del Programa Provincial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y encargada del área de HPV del Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica, explicó que las muestras son tomadas por obstetras y ginecólogos en centros de salud y hospitales de toda la provincia, tanto de la Capital como del interior.

“Son muestras endocervicales que se toman en el mismo momento en que se realiza la extracción para el estudio de PAP”, indicó. Posteriormente, son derivadas a los hospitales distritales y desde allí enviadas al Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica para su procesamiento.

Trabajo en red

Ferreira destacó que se trata de “un trabajo conjunto, articulado y en red”, que comienza con la toma de muestras y continúa más allá del diagnóstico.

“A partir de ese momento, las pacientes con resultados positivos son recaptadas por los profesionales de los hospitales o centros de salud correspondientes para realizarles una biopsia, que es la principal prueba diagnóstica que permite definir la conducta médica a seguir.

Además, en caso de ser necesario, el sistema de salud provincial garantiza el acceso oportuno al tratamiento y al seguimiento correspondiente”, explicó.

Detección temprana

En ese marco, recordó que años atrás en Formosa el principal método de control era el estudio de PAP, herramienta que continúa siendo fundamental para la detección de lesiones en el cuello uterino.

“Sin embargo, desde que la provincia cuenta con equipos de PCR de alta sensibilidad para la detección de HPV, tenemos la posibilidad de identificar el virus mucho antes de que produzca lesiones que puedan evolucionar hacia un cáncer. Allí radica la enorme importancia de este estudio de control y diagnóstico”, afirmó.

Finalmente, Ferreira recordó que el test HPV es gratuito, rápido y accesible en toda la provincia, e invitó a las mujeres de entre 30 y 64 años a acercarse al centro de salud u hospital más cercano para solicitar el estudio, una herramienta fundamental para la detección temprana y la prevención del cáncer de cuello uterino.



