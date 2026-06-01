Bioeconomía y su agregado de valor: oportunidades del financiamiento verde

El martes 23 de junio en el Centro de Inclusión Digital "Eva Perón" de barrio Salvador Gurrieri se llevará adelante la Jornada de Difusión sobre Bioeconomía y Huella de Carbono: Desarrollo Provincial y Finanzas Verdes, donde se identificarán la oportunidades que hay detrás del financiamiento verde para el desarrollo de proyectos productivos, evento a cargo del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas.

En un contexto global donde el crecimiento económico y la protección de los recursos naturales pueden generar un vínculo para el desarrollo, la provincia de Formosa presentará un espacio estratégico centrado en el agregado de valor de los procesos productivos, teniendo como eje una agenda ambiental y financiamiento verde.

El próximo martes 23, en el Centro de Inclusión Digital “Eva Perón” del barrio Salvador Gurrieri, a partir de las 17 horas, se llevará a cabo la Jornada de Difusión sobre Bioeconomía, Huella de Carbono y Finanzas Verdes.

La actividad se desarrollará bajo una modalidad híbrida y las inscripciones ya se encuentran habilitadas en el siguiente link. El CID del barrio Salvador Gurrieri se ubica sobre avenida Los Pioneros en el cruce con la avenida 12 de Octubre.

La jornada se enmarca en los lineamientos de la Ley Provincial Nº 1742: Políticas específicas de mitigación y adaptación al cambio climático, sancionada el año pasado, donde se ratifica el compromiso de Formosa con las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible.

A lo largo del encuentro se analizarán herramientas clave para la bioeconomía como la medición de la huella ambiental, los mercados de carbono y el financiamiento verde como motores de eficiencia productiva.

El panel de especialistas estará integrado por destacadas figuras del ámbito ambiental y económico, como Florencia Mitchell, representante del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el área de Gestión Ambiental y Acción Climática; Mónica Casanovas, de la Dirección de Análisis Financiero de la Gerencia de Desarrollo de Programas del Ministerio de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires y Florencia Sayago, consultora en ambiente, cambio climático y mercados de carbono

Además, el encuentro contará con la moderación del doctor Hugo E. Bay, especialista en gestión pública ambiental.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Formosa, busca aportar herramientas teóricas y prácticas para que los sectores públicos y privados locales adquieran capacidades esenciales frente a las demandas globales de sostenibilidad y consolidar a Formosa en el mapa global de las finanzas verdes y crecimiento económico resiliente.



