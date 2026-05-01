Firmaron acuerdo de cooperación entre CEDEVA y Educación

El objetivo es fortalecer la formación de futuros profesionales del campo agroproductivo formoseño.

El Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) y la Dirección de Educación Superior, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, firmaron el Acta Complementaria N° 1 con el objetivo de fortalecer la formación de estudiantes que cursan ofertas formativas vinculadas al agro y la producción, de los Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica de la provincia.

Las acciones previstas para el ciclo 2026 contemplan capacitaciones, instancias de formación específica y visitas en el marco de las propuestas de las Prácticas Profesionalizantes, integrando el desarrollo de capacidades profesionales propias de cada perfil formativo en entornos reales de trabajo.

A través de esta articulación interinstitucional, enmarcada en las líneas estratégicas del Modelo Formoseño, la provincia reafirma su compromiso con una educación pública contextualizada e inclusiva, que reconoce el valor del territorio como espacio de aprendizaje y fortalecimiento del desarrollo territorial y local, favoreciendo el arraigo de los jóvenes a sus comunidades.



