Aprender puede salvar vidas: el Hospital de la Madre y el Niño capacita en RCP a padres y cuidadores

Un curso gratuito que brinda herramientas prácticas para actuar ante emergencias en bebés de hasta 12 meses de vida.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y el Hospital de la Madre y el Niño, lleva adelante un curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y desobstrucción de la vía aérea, destinado a madres, padres y cuidadores de niñas y niños, con el objetivo de brindar conocimientos fundamentales para actuar de manera rápida y efectiva ante situaciones de emergencia.

La propuesta, organizada por el Departamento de Docencia e Investigación del nosocomio, está dirigida especialmente a las familias de los pacientes que se encuentran próximos a recibir el alta del servicio de Neonatología y a quienes se encuentran en seguimiento en el consultorio de Alto Riesgo.

Asimismo, la capacitación está abierta a las madres, padres y cuidadores de la comunidad que tengan a su cargo bebés de hasta 12 meses de vida.

El taller comenzó en abril de este año y continuará desarrollándose hasta diciembre de 2026, con encuentros programados para el último jueves de cada mes en el salón de Nutrición del nosocomio.

La instructora de la Residencia de Enfermería Neonatal, licenciada Yamila Olmedo, comentó que el jueves 28 de mayo se concretó el segundo encuentro y adelantó que la iniciativa tendrá continuidad hasta fines de este año.

“Las disertaciones están a cargo de los residentes de enfermería de UTI neonatal y los jefes e instructores acompañamos las charlas”, explicó.

La capacitación combina contenidos teóricos con recursos audiovisuales y prácticas guiadas, a fin de facilitar la comprensión y el aprendizaje de maniobras esenciales para responder ante un paro cardiorrespiratorio o episodios de obstrucción de las vías respiratorias.

En ese sentido, Olmedo remarcó que la finalidad principal del curso es brindar herramientas que permitan actuar oportunamente ante una emergencia. “El objetivo principal es salvar vidas y enseñar a las madres, padres, familiares a cargo o cuidadores, las maniobras de RCP neonatal y cómo deben aplicarse correctamente”, sostuvo.

Asimismo, detalló que la metodología utilizada busca que los participantes incorporen conocimientos de manera simple. “Esto se realiza por medio de videos, también mediante algunas prácticas de sencilla comprensión para que puedan tener los conocimientos necesarios para poder actuar ante una emergencia por paro cardiorrespiratorio”, describió.

Finalmente, la profesional invitó a las familias y cuidadores a participar de esta capacitación. “Los esperamos para aprender juntos una herramienta fundamental para el cuidado de los nuestros más pequeños”, reiteró.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano destacaron la importancia de este tipo de actividades de formación para los padres y las familias, lo cual fortalece el rol clave que tienen en el cuidado de la salud infantil y contribuyen a generar una comunidad más preparada para responder ante situaciones críticas.



