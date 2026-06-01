Firman acuerdo de articulación institucional entre Educación Superior y el IPF

La iniciativa responde a las líneas estratégicas del Modelo Formoseño, que busca consolidar la educación técnica como herramienta de desarrollo territorial e innovación tecnológica.

La Dirección de Educación Superior, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) junto al Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” firmaron el Acta Complementaria N° 1 referente al Acuerdo Marco de Colaboración.

El objetivo es fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de las carreras que se dictan en distintos institutos de la provincia: la Tecnicatura Superior (TS) en Soporte de Infraestructura, la TS en Software y el Trayecto Técnico (TT) Profesional Auxiliar en IA en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica (ISFDyT) de El Colorado; la TS en Desarrollo de Software y el TT Profesional Auxiliar en IA en el ISFDyT “Félix Atilio Cabrera” (FAC) de Formosa Capital; el TT Profesional Auxiliar en IA en los ISFDyT de Laguna Blanca, Clorinda e Ibarreta; y el Profesorado en Educación Tecnológica con sede en los ISFDyT de Las Lomitas, Ibarreta y Clorinda.

La iniciativa responde a las líneas estratégicas del Modelo Formoseño, que busca consolidar la educación técnica como herramienta de desarrollo territorial e innovación tecnológica. Así se amplían las posibilidades formativas a escala local y se favorece el arraigo de los jóvenes en sus comunidades.

Para el ciclo 2026 están previstas visitas académicas, prácticas profesionalizantes, cursos de actualización, seminarios intensivos, talleres especializados y actividades de capacitación. Estas acciones permitirán a estudiantes y docentes acceder a experiencias de aprendizaje situadas y fortalecer el vínculo entre la formación teórica y los escenarios reales de aplicación tecnológica.

Con esta acción, el Estado provincial reafirma su compromiso con una educación pública de calidad, inclusiva e innovadora, orientada a formar profesionales capacitados para los desafíos de la transformación digital y el desarrollo productivo de Formosa.







