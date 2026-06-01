Exitosa jornada del “Espacio de Atención Solidaria en el Cole” en la EPES N°103

Primero se realizó la previa del partido entre Argentina y Austria, que incluyó la ornamentación del lugar y la realización de pororó, fomentando de esta manera el trabajar en equipo de manera unida y el sentido de pertenencia, obteniendo como resultado la felicidad de los estudiantes.

Este lunes 22, la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS), desarrolló en la EPES N°103 del barrio Fray Salvador Gurrieri (exlote 111), el taller “Ser Parte: pensarNOS, sentirNOS y convivir”. El mismo, se encuentra dentro del programa “Atención Solidaria en el Cole” que se enfoca en trabajar con estudiantes de Nivel Secundario para fomentar la reflexión, la escucha activa, la construcción de vínculos y el sentido de pertenencia.

Al respecto, la arquitecta Blanca Denis, presidenta de la FAS, comentó que a este proyecto se sumaron “cuatro estudiantes del último año de la carrera de psicología de la Universidad de la Cuenca del Plata”, los cuales se encuentran en carácter de tesistas.

Además, señaló que al encontrarnos en tiempos mundialista, la propuesta se adaptó al contexto, por lo tanto se “llevó a cabo una edición especial, en donde primero se realizó la previa del partido con pororó incluido y luego el desarrollo de las actividades programadas”.

“En esta jornada, lo que se pretendió llevar adelante es el sentido de pertenencia, de unidad, de solidaridad, de identidad, y la felicidad de los estudiantes”, agregó.

Por su parte, la licenciada en psicología, Celeste Fernández, integrante del equipo interdisciplinario de la FAS, señaló que “hace más de un mes y medio se viene trabajando con esta institución para poder llevar adelante las diferentes temáticas”.

Y detalló que las mismas están enfocadas en cuestiones “que hacen hoy el día a día de los jóvenes, como los buenos tratos, la convivencia, y el poder entender que cada uno es parte importante de la institución en la que está”.

“Se vivió una nueva jornada de trabajo en equipo, iniciando con la ornamentación del lugar desde horas tempranas, dándole el toque mundialista entre todos, y trabajando de manera unida, sentimiento que el programa busca llevar a terreno”.







