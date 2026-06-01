En el inicio del invierno, solicitaron reforzar la vacunación antigripal en los grupos de riesgo

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), indicaron que la provincia cuenta con dosis disponibles e invitaron a las personas que todavía no se vacunaron a que concurran a los hospitales y centros de salud más cercanos para aplicarse esta vacuna y quedar protegidos para afrontar la época de días más fríos del año.

Teniendo en cuenta que estamos en el inicio del invierno, etapa de mayor circulación del virus influenza y de otras enfermedades respiratorias, pidieron a las personas que están en los grupos considerados de riesgo, que se inmunicen contra la gripe mediante la aplicación de la dosis anual de vacuna antigripal.

Al respecto, el director de Medicina Preventiva y Prestaciones Especiales de la cartera sanitaria provincial, el doctor Manuel Cáceres, recalcó que “las personas de riesgo tienen que estar preparadas para enfrentar el invierno y la mejor maneraes estar vacunados contra la gripe. Y, además, tener siempre completos los esquemas de todas las vacunas que están incluidas en el Calendario Nacional de Inmunizaciones”.

En tal sentido, remarcó que este año, durante el otoño “ya se vino observando una circulación importante de las enfermedades respiratorias, no solo de la gripe. Por lo tanto, es de esperarse que, en el invierno, cuando los días son todavía de temperaturas más bajas, esas patologías aumenten su desarrollo y una de las barreras fundamentales es la vacunación para estar protegidos y evitar complicaciones a futuro”, aseguró.

Recordó que quienes son de riego, “deben repetir la aplicación de la vacuna antigripal todos los años”, y reiteró que en esos grupos están “las embarazadas, las puérperas que no se hayan vacunado en el tiempo de embarazo, las niñas y niños que tienen entre seis meses y dos años, los adultos mayores desde 65 años en adelante, quienes tienen diagnóstico de enfermedades de base y tengan entre dos y 64 años, el personal de salud, y el personal considerado estratégico”.

Seguidamente, el médico hizo notar que al igual que todas las vacunas, Formosa tiene disponible las dosis de contra la gripe en todo el territorio. Por lo tanto, quienes deban inmunizarse “solo tienen que acercarse con su DNI al centro de salud o al hospital que le quede más cerca de su domicilio o más a mano, tanto en la Capital como en el interior, y solicitar que le apliquen la vacuna”.

Aclaró, que la dosis antigripal puede aplicarse junto a otras vacunas del Calendario de inmunizaciones. “Entonces, pueden aprovechar para completar los esquemas con las dosis que les faltan en ese mismo momento que van a vacunarse contra la gripe”.

Cáceres, valoró que el Gobierno de Formosa sigue avanzando con la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, iniciada en el mes de marzo, con el objetivo de reducir en los grupos de riesgo, las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes, ocasionadas por la infección del virus influenza, causante de la gripe.

Vacuna VSR para embarazadas

Asimismo, marcó que en el caso de las embarazadas “la vacunación antigripal debe ir de la mano con la aplicación de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) que protege a los bebés desde el primer día de vida para prevenir en ellos el desarrollo de las denominadas Enfermedades Respiratorias Agudas Bajas”.

En relación a ello, explicó que la vacuna contra el VSR debe aplicarse entre la semana 32 y 36 de gestación. “De esta manera, la mamá le transfiere a su bebé los anticuerpos a través de la placenta, brindándole protección desde el momento del nacimiento y durante los primeros seis meses de vida”, sostuvo.

Por último, detalló que el VSR es el principal causante de bronquiolitis y neumonías en los primeros seis meses de vida de las niñas y niños, además, puede acarrear otras complicaciones y cuadros graves “que pueden evitarse si la mamá embarazada se aplica esta vacuna”, afirmó.







