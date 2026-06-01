Exitosa intervención realizada por profesionales del Servicio de Cirugía General y Cirugía Plástica del HAC

Profesionales del Servicio de Cirugía General y Cirugía Plástica del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” llevaron a cabo con éxito la extirpación de una hernia inguinoescrotal gigante que se extendía desde la ingle hasta las rodillas de un paciente, en una intervención de alta complejidad que requirió un abordaje multidisciplinario.

El paciente, un hombre de 47 años, con múltiples comorbilidades, entre ellas, compromiso cardíaco severo y función renal reducida presentaba un saco herniario de dimensiones extraordinarias 219 x 207 x 286 mm y un volumen de 61,32 ml. La magnitud de la hernia y el delicado estado de salud del paciente convirtieron a esta cirugía en un gran desafío clínico.

La hernia inguinoescrotal ocurre cuando una porción del contenido abdominal como intestinos o tejido graso se desplaza a través del anillo inguinal profundo hacia el escroto, generando un abultamiento visible en la zona inguinal y escrotal. Si no se trata oportunamente, puede resultar dolorosa y comprometer funciones vitales.

Dada la complejidad del caso, el equipo médico realizó una planificación preoperatoria exhaustiva e individualizada. Entre las estrategias utilizadas se aplicó la técnica de neumoperitoneo progresivo, que permite preparar y optimizar las condiciones del abdomen previo a la reparación definitiva, reduciendo el riesgo de complicaciones en pacientes con hernias de gran tamaño.

La intervención contó con la participación conjunta de especialistas en Cirugía General: doctores Osmar Benítez, Mara Albornoz, Natalia Álvarez y Mariela Montes, de Cirugía Plástica; y se resaltó, además, al equipo de quirófano de la institución, cuya coordinación fue clave para lograr un resultado favorable en un paciente con tan alto perfil de riesgo.

Este procedimiento reafirma el nivel de excelencia del Hospital de Alta Complejidad, que cuenta con profesionales especializados en diversas subespecialidades quirúrgicas y con tecnología de última generación, destacaron.

Cabe resaltar que los equipos médicos del HAC continúan capacitándose de manera permanente para incorporar técnicas innovadoras y ofrecer tratamientos cada vez más seguros y efectivos a la comunidad.







