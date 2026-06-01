En reunión organizativa, ajustaron los últimos detalles para el acto por la Provincialización de Formosa

El próximo domingo 28 de junio se cumplen 71 años de este acontecimiento ocurrido en 1955.

Autoridades de las distintas áreas del Gobierno de Formosa, así como de Ceremonial y Protocolo del Poder Ejecutivo, al igual que organismos de la órbita municipal y representantes policiales, se reunieron en la mañana de este martes 23 en el Mástil Municipal de la ciudad de Formosa.

Al respecto el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz, dialogó con la prensa y brindó detalles de lo actuado en ese lugar ubicado en la intersección de avenida 25 de Mayo y calle San Martín. Allí se convocaron a los fines de ajustar los últimos detalles para el acto conmemorativo por un nuevo aniversario de la Provincialización de Formosa.

En ese sentido, informó el funcionario que la concentración este domingo 28 de junio está pactada para las 8.30 horas, para media hora después dar comienzo a la ceremonia oficial. “Nos hemos reunidos frente al Mástil Municipal en esta mañana para repasar todos los detalles vinculados al acto”, indicó.

Se contará con la presencia de establecimientos educativos, junto a las autoridades de los tres Poderes del Estado, las fuerzas armadas, seguridad y policiales, entre otros invitados. “Es decir que el pueblo con entusiasmo festejará ese día, también con respeto y alegría por el legado de quienes conformaron aquella Comisión para la Provincialización, quienes lucharon y consiguieron el objetivo en el año 1955”, rememoró.

En ese orden, consideró también que este aniversario, “a la vez, nos convoca a trabajar, redoblando los esfuerzos para consolidar estos logros que hemos conseguido formoseños y formoseñas, de la mano de un conductor reconocido a través del voto, el gobernador Gildo Insfrán”.

Por ello la importancia de esta fecha que, básicamente, radica “en lo que hace a nuestra historia que siempre es bueno repasar y reflexionar” sobre ella a 71 años de que Formosa se convirtiera en provincia, observó.

A partir de la promulgación de la Ley Nacional 14.408, que elevó el entonces Territorio Nacional de Formosa al rango de provincia, otorgándole autonomía institucional y los mismos derechos que al resto de las provincias argentinas.

Por último, el ministro convocó a celebrar también en “unidad” este nuevo aniversario, “porque, pensemos como pensemos, somos hijos de esta tierra y hay que honrar ese legado”.



