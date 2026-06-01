Consejo de la Magistratura: rinden para el cargo vacante de juez de Menores de Formosa

El Consejo de la Magistratura de Formosa lleva adelante hoy el examen de oposición para cubrir el cargo vacante de titular del Juzgado de Menores de la ciudad de Formosa, en el ámbito de la Primera Circunscripción Judicial. La instancia forma parte de una agenda de concursos que, en apenas dos semanas, permitió avanzar en la selección de magistrados para áreas clave del Poder Judicial provincial.

El concurso comenzó a las 8 de la mañana en el aula de la Dirección de Sistemas, ubicada en Belgrano 420 de la ciudad de Formosa, con la presencia de autoridades judiciales, integrantes del Tribunal Examinador y postulantes al cargo.

El Tribunal Examinador está integrado por la defensora pública de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de la ciudad de Córdoba, doctora María Raquel Martínez; la jueza Penal Juvenil de la Tercera Nominación de la misma ciudad, doctora Ileana Vanesa Benedito; la consejera Stella Maris Zabala, quien se desempeña como fiscal de Estado; y el consejero Sergio Rolando López, procurador General de la Función Judicial. Todos participaron activamente en la apertura y en el desarrollo del examen de oposición.

La ceremonia de inicio estuvo a cargo de la presidenta del Consejo de la Magistratura y titular del Superior Tribunal de Justicia, Claudia María Fernández, quien agradeció especialmente la presencia de las magistradas de Córdoba, a quienes definió como “altamente calificadas en el fuero Penal Juvenil” y con “una prolífica trayectoria en la Justicia de la provincia mediterránea”.

Fernández puso en valor el trabajo sostenido que permitió concretar, en el corto plazo de dos semanas, dos concursos consecutivos: el realizado el pasado 9 de este mes para cubrir el cargo vacante de juez de Ejecución Penal de Formosa, y el que se desarrolla en la jornada de hoy para el Juzgado de Menores de la Primera Circunscripción Judicial. Subrayó que ambos procesos reflejan una planificación rigurosa y una coordinación permanente entre múltiples áreas del Poder Judicial.

En este sentido, la presidenta del Consejo remarcó la importancia del trabajo en equipo para alcanzar resultados “altamente positivos”. Destacó, en primer lugar, la labor del propio Consejo de la Magistratura en todo lo relativo a la organización y puesta en marcha de los exámenes de oposición, desde la convocatoria hasta la logística del día de la evaluación.

Señaló además el rol central de la Dirección de Biblioteca e Informática Jurisprudencial del Poder Judicial, que puso a disposición de la comunidad jurídica una completa compilación bibliográfica sobre la temática de Juzgado de Menores. Este material, explicó, no solo constituye una nueva herramienta de consulta para abogados y abogadas, sino también un valioso apoyo para los y las profesionales que hoy se presentan a rendir el examen de oposición, el cual está previsto que finalice esta tarde, a las 16 horas.

En la misma línea, la ministra Fernández resaltó la “encomiable tarea” de los técnicos e informáticos de la Dirección de Sistemas, responsables de asegurar el funcionamiento adecuado de la infraestructura tecnológica utilizada durante el concurso. También ponderó el compromiso del personal de la Escuela Judicial, a quienes definió como una pieza fundamental en la ejecución de las actividades internas del Poder Judicial vinculadas a la capacitación, organización y apoyo logístico.

Para la titular del STJ, “toda la logística desplegada y el esfuerzo que hay detrás de estos concursos persigue como única finalidad cubrir rápidamente los cargos que están vacantes en el Poder Judicial”. Recordó que la demora en la designación de titulares obliga a que otros magistrados deban subrogar juzgados sin jueces o juezas naturales, asumiendo de manera temporaria esas funciones sin descuidar sus responsabilidades en las magistraturas en las que son titulares, situación que impacta en la organización del servicio de Justicia.

Finalmente, Fernández auguró “el mayor de los éxitos” a los y las postulantes al cargo vacante en el Juzgado de Menores de Formosa y reiteró que el compromiso institucional es garantizar procesos de selección transparentes, ágiles y de alta calidad técnica, apoyados en el trabajo coordinado de todas las áreas involucradas.

Tras las palabras de apertura, se realizó el sorteo del tema sobre el cual se desarrolla el examen de oposición. Luego, el secretario del Consejo de la Magistratura, Claudio Benítez, formuló las recomendaciones y pautas generales propias de cada concurso, dando inicio formal a la instancia evaluadora que definirá quién estará al frente del Juzgado de Menores de la ciudad de Formosa.







