Detuvieron a un dealer y secuestraron droga apta para más de 3.000 dosis

Se incautaron dinero, una motocicleta, un teléfono celular y una balanza de precisión

Integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas de Pirané detuvieron a un hombre y secuestraron más de un kilo de marihuana durante una investigación que incluyó procedimientos en Pirané y Gran Guardia.

La primera intervención se realizó el viernes último por la noche, cuando los investigadores interceptaron a un sujeto que circulaba en motocicleta en inmediaciones del Hospital de Pirané y al advertir la presencia policial intentó escapar, pero fue rápidamente demorado.

Durante la requisa, los especialistas hallaron envoltorios con marihuana, dinero, un teléfono celular, detuvieron al individuo y lo pusieron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.

La investigación continuó el sábado, cuando una mujer alertó a la Policía sobre la presencia de sustancias sospechosas en un departamento que había prestado a una amiga y su pareja.

Al ingresar al inmueble el encargado del complejo encontró varios paquetes y solicitó la presencia de los efectivos.

En el lugar, personal de Drogas Peligrosas secuestró dos paquetes sellados al vacío con cogollos de marihuana, además de dinero y elementos utilizados para el acondicionamiento de estupefacientes.

A partir de las tareas investigativas, se estableció que el detenido tenía vinculación con una vivienda ubicada en la localidad de Gran Guardia y con las pruebas reunidas el juez José Luis Molina ordenó un allanamiento que se concretó el domingo.

Durante la requisa, los policías hallaron más envoltorios con marihuana, una balanza de precisión y otros elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de drogas, los cuales fueron secuestrados bajo las formalidades legales.

Como resultado de los procedimientos, la Policía secuestró marihuana apta para la obtención de unas 3.015 dosis, además de 226.900 pesos, un teléfono celular, una motocicleta y elementos de acondicionamiento.

Todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, mientras continúan las actuaciones en el marco de la causa por presunta comercialización de estupefacientes.



