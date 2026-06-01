El Gobierno provincial garantiza el Servicio Social Nutricional durante el receso escolar de invierno

En esta época invernal, este período está previsto en el calendario educativo provincial.

El subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, confirmó que el receso escolar de invierno comenzará tras el acto por el 9 de julio, fecha que se celebra en la Argentina el Día de Independencia. Es decir a partir del lunes 13 hasta el 24 julio.

Durante este período no habrá actividad en los establecimientos de todos los Niveles y modalidades del sistema educativo de la provincia de Formosa, sin embargo, el funcionario aseguró que está garantizado el funcionamiento del comedor escolar y el Servicio Social Nutricional.

En ese sentido, puntualizó que su cobertura abarca a todos los jardines de infantes y escuelas primarias del territorio formoseño por “decisión del gobernador Insfrán”.

En efecto, “pese al desfinanciamiento nacional de la gestión de Javier Milei, el Estado provincial sostiene este servicio con recursos propios”, puso en relieve. De esa manera, se asegura la prestación de este servicio tan importante.

Por último, tras el receso, las clases retornarán el lunes 27 de julio en la provincia.



