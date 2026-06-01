Laguna Blanca festejó su 112° Aniversario

Con una gran fiesta popular, la comunidad de Laguna Blanca celebró su 112° aniversario, un hito que marca el crecimiento de lo que fue una antigua colonia hasta convertirse en una pujante ciudad formoseña.

En el marco de los festejos, el intendente Ricardo Lemos destacó la rica historia de la localidad y el camino recorrido desde sus orígenes hasta la actualidad.“Celebramos tus historias, tus vivencias, a tu gente trabajadora, a los hacedores de nuestra cultura, a tus tradiciones y al orgullo de ser y pertenecer a esta tierra que nos cobija”, expresó el jefe comunal.

Lemos también recordó el esfuerzo de los pioneros: “Celebramos las transformaciones de aquella Colonia Alfonzo Pueblerina y a sus pioneros que sembraron la humildad, el trabajo y no pararon de soñar en grande”.

El intendente subrayó el impacto del Modelo Formoseño impulsado por el gobernador Gildo Insfrán: “Hoy, gracias a la conducción política de nuestro Gobernador Gildo Insfrán, nos hemos convertido en una hermosa ciudad, con los servicios esenciales para tener una vida digna, fruto de la ejecución del Modelo Formoseño, que transformó definitivamente para bien nuestras vidas”.

Finalmente, Lemos llamó a la comunidad a seguir creciendo unida: “Que este nuevo aniversario nos encuentre, a toda la comunidad, creciendo en la fe, la esperanza y la solidaridad”.

Durante el acto, el intendente agradeció especialmente al diputado provincial Carlos H. Insfrán por su permanente acompañamiento, a los ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial.

También a los concejales de la localidad, al área de Emprendedurismo, a los funcionarios y trabajadores municipales, a las academias y ballets de danzas, a los cantores populares, locutores, feriantes y a toda la gran concurrencia de vecinos que, a pesar de las condiciones climáticas, participaron activamente y le dieron el marco ideal a esta hermosa fiesta.¡Feliz 112° Aniversario, querida Laguna Blanca!

¡Feliz Cumpleaños EPEP F.N° 6!







