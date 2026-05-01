Empresas formoseñas fortalecen vínculos comerciales en la Rueda de Negocios de la FEPY 2026

Una destacada comitiva de empresas formoseñas participó de las rondas internacionales de negocios desarrolladas en el marco de la Feria Empresarial del Paraguay (FEPY) 2026, uno de los principales encuentros empresariales de la región que reúne a firmas, inversores e instituciones de distintos países con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales, alianzas estratégicas y proyectos de cooperación.

La delegación estuvo integrada por empresas de diversos rubros productivos y de servicios, que mantuvieron reuniones con potenciales clientes, proveedores y socios comerciales de Paraguay y otros mercados de la región, consolidando la presencia del sector privado formoseño en espacios de vinculación empresarial de alcance internacional.

Los empresarios participantes coincidieron en destacar el valor de la experiencia y las oportunidades generadas durante las rondas de negocios. En ese sentido, señalaron que estos encuentros permiten establecer contactos directos con potenciales compradores y socios estratégicos, conocer nuevas demandas del mercado y explorar posibilidades concretas de expansión comercial. Asimismo, resaltaron la importancia del acompañamiento institucional para facilitar la participación de las empresas formoseñas en este tipo de eventos.

Por su parte, el gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial de Formosa (ADE), Guillermo Arévalo, destacó que la presencia de la delegación provincial en la FEPY 2026 forma parte de una estrategia sostenida de fortalecimiento del entramado productivo local.

“Estas rondas de negocios representan una herramienta fundamental para que nuestras empresas puedan generar vínculos comerciales, ampliar mercados y proyectar sus productos y servicios más allá de las fronteras provinciales y nacionales. El objetivo es seguir creando oportunidades concretas para el crecimiento del sector privado formoseño”, expresó.

En la misma línea, el subsecretario de Desarrollo Económico de la Provincia, Horacio Cosenza, subrayó la importancia de promover la inserción regional de las empresas locales.

“Desde el Gobierno de Formosa trabajamos para acompañar al sector productivo y empresarial en la búsqueda de nuevos mercados y oportunidades de inversión. La participación en eventos como la FEPY fortalece la competitividad de nuestras empresas, fomenta el intercambio comercial y abre el camino para futuras exportaciones e importaciones que contribuyan al desarrollo económico de la provincia”, afirmó.

La participación de la delegación formoseña fue coordinada de manera conjunta por la Agencia de Desarrollo Empresarial de Formosa y la Subsecretaría de Desarrollo Económico, organismos que impulsan acciones orientadas a fortalecer la competitividad, la innovación y la expansión comercial de las empresas locales, promoviendo su integración en los mercados regionales e internacionales.



