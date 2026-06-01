Pacientes de salud mental participaron de una jornada alusiva al 20 de junio

Fue organizada por el equipo interdisciplinario del Hospital de Día “Explorando Caminos” para promover la integración y el fortalecimiento de los vínculos entre los pacientes, a través de actividades recreativas y reflexivas.

Con motivo de conmemorarse el Día de la Bandera, este sábado 20 de junio, los pacientes Servicio de Salud Mental y Neurociencias del Hospital Distrital N° 8 “Eva Perón” intervinieron en el taller denominado “Un Día Patrio” con el objetivo de promover espacios de encuentro, participación e intercambio entre los mismos.

La propuesta fue organizada y coordinada por los profesionales del equipo interdisciplinario del Hospital de Día “Explorando Caminos”, con la colaboración de estudiantes avanzados de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico que llevan adelante sus prácticas formativas profesionalizantes.

A lo largo del encuentro, se realizaron dinámicas recreativas, se fomentaron espacios de conversación sobre el significado de la efeméride, y se elaboraron distintas producciones temáticas. Además, se propició un momento para compartir en grupo.

Durante la jornada se observó una buena predisposición de los participantes, quienes se involucraron activamente en las distintas propuestas. Se generó un clima de respeto, cooperación y compañerismo, facilitando la expresión de recuerdos, experiencias y reflexiones vinculadas a la historia y la identidad cultural.

Cabe mencionarse, que este taller se suma a los demás que se llevan a cabo periódicamente desde el dispositivo Hospital de Día y que forman parte de las múltiples terapias integrales delineadas por el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, para la recuperación, acompañamiento, contención y reinserción socio-comunitaria de los pacientes de salud mental.

“Este taller tuvo como propósito seguir promoviendo la integración entre los pacientes. En esta oportunidad, participaron tanto los ambulatorios como los internados”, señaló el Subsecretario de Medicina Sanitaria de la cartera de salud provincial, el bioquímico Marcelo Cañete.

En ese sentido, agregó que estos espacios permiten también profundizar los vínculos del grupo y el intercambio entre los pacientes “promoviendo la interacción entre pares, favoreciendo el sentido de pertenencia, además de la inclusión social a través de actividades conmemorativas”.

Cañete, destacó que la actividad fue muy positiva. “Por un lado porque se notó el interés demostrado por los participantes y, a su vez, porque de esta manera el equipo de salud mental sigue contribuyendo y optimizando los procesos de socialización, la construcción de lazos y la promoción de la salud mental desde una perspectiva comunitaria y de derechos”.



