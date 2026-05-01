El programa "Consuma Conciencia" llegó a la Delegación Pirané

La Escuela Provincial de Educación Primaria (E.P.E.P.) N° 36 “Bartolomé Mitre”, de la Delegación Zonal Pirané, fue sede de una nueva jornada del Programa Consuma Conciencia, edición 2026.

Esta política pública impulsa el consumo responsable y la formación ciudadana desde las aulas. A través de espacios de aprendizaje y reflexión, busca que los estudiantes adopten hábitos más conscientes y un compromiso activo con su comunidad.

Se destacaron los alcances de esta propuesta para niños, niñas y adolescentes, así como para los docentes. En esta oportunidad en la Delegación Zonal Pirané del Ministerio de Cultura y Educación.

Consuma Conciencia es una propuesta educativa que apunta a ofrecer herramientas de prevención digital a los niños y las niñas, al igual que a los docentes, a través un trabajo en conjunto de varios organismos del Gobierno de la provincia de Formosa.

La educación digital integral es uno de los objetivos planteados desde áreas como la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, así como el IAS, teniendo a la escuela como el centro de esta política, a partir de un trabajo articulado con el Ministerio de Cultura y Educación y también con el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación.

Desde la organización destacaron que en un mundo "hiperconectado” se hace fundamental abordar “el uso de las herramientas digitales”, especialmente, porque “este mercado de consumo, muchas veces, ve a nuestros niños, no como alumnos, sino como consumidores”.

De esta actividad participaron el ministro de Educación Ing. Julio Aráoz, el administrador del IAS, Arq. Edgar Pérez y la delegada zonal, Gladys González, entre otros.



