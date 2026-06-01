El Museo “Juan Pablo Duffard” celebró su 63° aniversario

Se trata de un espacio que resguarda la memoria, la identidad y el patrimonio cultural de la provincia de Formosa.

En la mañana de este martes 23 se llevó a cabo el acto conmemorativo por un nuevo aniversario del Museo Histórico Regional “Juan Pablo Duffard”, primer Monumento Histórico Nacional de Formosa.

Al respecto, la licenciada Silvia Gastiaburu, responsable de este espacio ubicado en la Avenida 25 de Mayo y la calle Belgrano de la Capital, expresó su felicidad por “poder celebrar un año más de vida institucional de nuestro museo”.

En ese sentido, comentó que, si bien se está realizando un inventario de los objetos con los que se cuenta, estimó que “van a ser unos 4000, 5000, porque no son solo los que están exhibidos abajo, también tenemos un altillo donde se encuentran la sala de restauración y el depósito técnico, donde hay otros elementos que no están en exposición permanente”.

A su turno, la directora de Patrimonio Socio Cultural, la licenciada Graciela Buiatti, se dirigió a la comunidad en esta importante fecha para el Museo Histórico Regional, remarcando que “sigan confiando en el resguardo del patrimonio y que puedan donar o entregar en comodato objetos, documentos o fotografías que muestren parte de la historia de Formosa para que sea resguardada por todos y para todas las generaciones”.

“Las puertas están abiertas durante todos los días, así como los fines de semana y los días feriados, pero también los podemos recibir en la Dirección de Patrimonio Socio Cultural, que está en San Martín 857, adelante del Archivo Histórico, desde las 8 hasta las 19 horas”, cerró.







