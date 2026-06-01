Ingeniero Juárez vivió su Feria Ganadera Paippera

El destacado evento se llevó a cabo en el marco de las políticas de acompañamiento y fortalecimiento al sector productivo que impulsa el Gobierno de la provincia de Formosa.

La localidad de Ingeniero Juárez, ubicada en el Departamento Matacos del oeste provincial, albergó este miércoles 14 una nueva edición de la Feria Ganadera Paippera, a partir de un trabajo articulado del Gobierno provincial a través del Instituto PAIPPA, el Ministerio de la Producción y Ambiente y otras áreas gubernamentales, junto a la Federación de Asociaciones de Productores del Extremo Oeste Formoseño (FAPEO).

Allí, unos 65 pequeños y medianos productores pusieron a la venta 960 cabezas de ganado, consolidando un espacio clave para la comercialización y el crecimiento del sector.

Así lo destacó el vicegobernador Eber Solís, quien estuvo presente en el evento, acompañando a los productores. “Fue una verdadera fiesta productiva del Modelo Formoseño”, subrayó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), destacando que “estos logros son posibles gracias a una decisión política clara: estar presentes junto a nuestros productores, fortaleciendo el trabajo, la producción y el arraigo en cada rincón de Formosa”.

En ese sentido, hizo notar que a través del Instituto PAIPPA se siguen generando oportunidades para que las familias productoras puedan acceder a mejores condiciones de venta y continuar desarrollando su actividad.

“Cada remate refleja el esfuerzo de nuestros productores y el compromiso de un Estado que acompaña, organiza y promueve el desarrollo local con igualdad de oportunidades”, enfatizó el Vicegobernador, reafirmando que bajo la conducción del gobernador Gildo Insfrán “seguiremos defendiendo este modelo que pone en el centro a la producción, al trabajo y a las familias formoseñas, convencidos de que el crecimiento se construye con unidad, organización y una fuerte presencia del Estado”.

Por último, felicitó a los productores participantes y les agradeció por haber formado parte de la jornada: “De esta manera siguen apostando al futuro de la provincia”, realzó.

Asimismo, el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, valoró la presencia del vicegobernador Solís, ya que “marca el firme acompañamiento y una política de Estado que viene desde hace años”.

Y resaltó que el objetivo de esta acertada planificación en materia productiva del Gobierno provincial “es garantizar que el productor venda sus animales al peso y precio justo”.



