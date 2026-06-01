El centro de salud de Lote 8 acompaña a las escuelas en la preparación de la Feria de Ciencias anual

Profesionales del efector sanitario brindaron charlas y talleres sobre RCP, vacunación y prevención del tabaquismo, fortaleciendo el trabajo conjunto entre salud y educación para la formación integral de niñas y niños.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa promoviendo acciones articuladas con las instituciones educativas en todo el territorio para fortalecer la prevención y la promoción de la salud desde edades tempranas.

En ese marco, el equipo del centro de salud de Lote 8 participó esta semana de las actividades preparatorias para la Feria de Ciencias anual que se desarrollará en los establecimientos educativos de toda la provincia y que incluye a los que se encuentran en el área programática de este efector sanitario.

Las acciones, en esta oportunidad, tuvieron lugar en la EPEP N° 34, ubicada en la localidad de Lote 8, y en la EPEP N° 355 de la comunidad El Tucumancito, donde los profesionales de salud compartieron conocimientos y experiencias sobre temáticas de relevancia para el cuidado de la salud.

En la EPEP N° 34, la propuesta estuvo centrada en la Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Durante la exposición se explicó paso a paso cómo deben aplicarse correctamente las maniobras para que sean efectivas y se destacó la importancia de que cada vez más personas adquieran estos conocimientos, teniendo en cuenta que, aplicadas oportunamente, pueden salvar vidas.

Por otra parte, en la EPEP N° 355 se abordaron diferentes temáticas vinculadas a la promoción de la salud, entre ellas la importancia de las vacunas como herramienta fundamental para prevenir enfermedades.

Los profesionales recordaron que el Calendario Nacional de Vacunación cuenta actualmente con 18 vacunas destinadas a proteger a la población en las distintas etapas de la vida e hicieron hincapié en que son gratuitas y están al alcance porque se encuentran disponibles en los centros de salud y hospitales de toda la provincia.

Asimismo, se desarrolló una charla sobre los daños que provoca el consumo de cigarrillos, haciendo hincapié en las consecuencias que tiene el tabaquismo para la salud y en la importancia de adoptar hábitos saludables para cuidar la salud y tener una mejor calidad de vida.

El director del centro de salud de Lote 8, el licenciado Diego Fernández, expresó su satisfacción por poder acompañar a las instituciones educativas en esta instancia de preparación.

“Estamos muy contentos de llevar adelante esta actividad, porque es el aporte que hacemos desde nuestro centro de salud a las escuelas de nuestra zona, que se encuentran trabajando en la preparación de la Feria de Ciencias que se realiza cada año”, señaló.

El profesional destacó además el valor de la articulación entre los sectores de salud y educación para fortalecer los conocimientos de los alumnos y, a su vez, promover conductas saludables.

“Estas actividades nos permiten acercar información importante a los niños y niñas, despertar su interés por temas vinculados al cuidado de la salud y brindar herramientas muy valiosas tanto para ellos como para sus familias”, sostuvo.

Finalmente, Fernández agradeció a los directivos y docentes de las instituciones educativas por la invitacióny a los alumnos “por el entusiasmo, la participación y las ganas de aprender que demostraron durantelas charlas”, concluyó.



