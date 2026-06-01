El Municipio trabajó en barrios de la ciudad para mitigar efectos de la lluvia

La Municipalidad de Formosa desplegó este viernes equipos del Comando de Prevención y Emergencias, luego de las lluvias registradas entre la madrugada y la mañana del viernes, las tareas se concentraron en la limpieza de cruces, canales, alcantarillas y sumideros, sobre todo en sectores donde el escurrimiento suele requerir intervención inmediata para evitar mayores complicaciones en la circulación y en la vía pública.

En el barrio 12 de Octubre se trabajó sobre el cruce del canal principal, ubicado en calle Coronel Bogado. También hubo presencia municipal en los barrios Salvador Gurrieri y 28 de Junio, donde se limpiaron cruces sobre canales internos.

Otro de los puntos intervenidos fue el barrio Divino Niño, en la intersección de las avenidas 12 de Octubre e Italia, donde se procedió a despejar el cruce para facilitar la salida del agua.

En el Circuito Cinco, los trabajos abarcaron el barrio Namqom, con limpieza del canal paralelo a la Ruta Nacional 11, lado Este, además de cuneteo manual y mecanizado. En el barrio Eva Perón se realizaron tareas similares, mientras que en 7 de Mayo y El Porvenir se avanzó con la limpieza de canales.

A la vez, otros equipos recorrieron barrios de la ciudad para intervenir alcantarillados y sumideros, atendiendo los puntos que demandaban respuesta por acumulación de agua o arrastre de residuos.

Desde el área municipal indicaron que estas acciones forman parte del esquema de prevención y respuesta que se pone en marcha ante cada lluvia, con cuadrillas distribuidas en lugares considerados sensibles para mantener el funcionamiento del sistema de desagües.



