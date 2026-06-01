Advierten sobre el peligroso círculo vicioso del "cuanto peor, mejor"

El abogado y referente de Causa Provincial en la Capital de Formosa, Daniel Majda, opinó sobre los riesgos de convalidar el rumbo oficial y convocó al Campo Nacional y Popular a frenar una lógica destructiva que desprotegería aún más a los sectores vulnerables.

FD: #formosaaldia.com.ar

El reciente debate en torno a los voceros oficiales y el cuidado de la figura presidencial desnudó una profunda ingenuidad en el análisis político actual. Para Majda, “intentar resguardar una supuesta estética gubernamental es ignorar que el estilo irritante y descalificador es la esencia misma del proyecto en el poder”.

El letrado argumentó que "el arribo de Javier Milei a la Rosada no fue un accidente, sino el reflejo directo de un estado de ánimo social imperante". La ciudadanía, según Majda, votó de manera consciente por un perfil caracterizado por la escasez de equilibrio emocional y la falta de empatía hacia las mayorías.

Falta de responsabilidad

Majda apeló a conceptos jurídicos tradicionales como "el buen padre de familia" o "el buen hombre de negocios" para señalar los estándares ausentes en la gestión pública. Desde esta perspectiva, el Ejecutivo carece de las conductas básicas de responsabilidad y previsión que se le exigirían a cualquier administrador.

El verdadero dilema que se presenta de cara al futuro inmediato es el grado de tolerancia de la comunidad frente a este escenario de exclusión. El país parece atrapado en un triste estigma nacional, un círculo vicioso donde "el hambre y la destrucción se normalizan bajo consignas macroeconómicas", indicó Majda.

Un llamado a la acción

Ante esta realidad, el abogado lanzó un planteo directo a la militancia del Campo Nacional y Popular, exigiendo redoblar los esfuerzos territoriales y discursivos. "La urgencia radica en desarticular de forma definitiva la descabellada idea de que es necesario sufrir el presente para alcanzar el bienestar futuro".

Con ese enfoque, sostuvo que "esta lógica de estar mal para lograr estar bien no solo desafía la inteligencia elemental, sino que atenta contra el compromiso social básico". La prioridad absoluta debe ser la defensa de los ciudadanos desamparados, quienes pagan el costo real de los experimentos teóricos de la actual administración, precisó.

Revisar los límites

Majda manifestó que "la encrucijada actual nos obliga a revisar los límites del consenso democrático: aceptar la crueldad como método político solo garantiza la degradación irreversible de nuestro tejido social".

Por último, expuso que "desmantelar la trampa cultural del cuanto peor, mejor requiere una militancia activa que recupere la solidaridad, organice la esperanza y ponga freno, mediante la palabra y la acción, a este alarmante proceso de deshumanización".



