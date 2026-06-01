Fortín Lugones: Hubo reunión organizativa de cara al próximo remate ganadero paippero

Estiman que será a fin de año y será la primera vez que la localidad será sede de este evento fructífero para los productores de la zona. El próximo 30 de julio se hará lo propio en El Chorro.

El Instituto PAIPPA desarrolló, este sábado 27, una reunión organizativa con productores en el predio donde será el próximo remate ganadero en la localidad de Fortín Lugones que, por primera vez, será sede de este tipo de actividades productivas.

En ese marco, el coordinador Ejecutivo del IPAIPPA, Rubén Casco, anticipó que la idea es realizar esta primera Feria Ganadera Paippera cerca de fin de año y, al mismo tiempo, conformar una asociación de productores y productoras en esa zona.

“Fue una reunión muy importante donde también estuvo la firma consignataria Don Raúl, su representante, para exponer cómo trabajan ellos con los productores y nosotros, desde el Gobierno provincial, explicándole los pasos necesarios para trabajar”, indicó.

Asimismo, el funcionario señaló que, el lugar de la reunión, “va a ser el futuro predio” de este remate porque “tiene todas las condiciones para serlo”.

“Acompañamos, como siempre, por una decisión del gobernador Gildo Insfrán de estar en todos los lugares donde los productores o las productoras paipperas quieran comercializar bien su hacienda”, resaltó.

En ese sentido, Casco detalló que, el próximo paso para concretar esta histórica actividad, será conformar parte de la asociación ganadera por lo que, dentro de pocos días, volverán a la localidad para ultimar detalles.

Añadió que, más temprano, estuvieron en El Chorro donde se realizará esta actividad el 30 de julio y del mismo modo lo hicieron en Lugones porque “hay muchas familias que se dedican a este rubro”

“Por eso se dio la necesidad y acá está el Gobierno presente, un Estado presente a través del Modelo Formoseño para garantizar y que podamos llevarlo adelante”, cerró.



