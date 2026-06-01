Día de la Bandera: Más de 1100 estudiantes y efectivos de las fuerzas prometieron fidelidad a la insignia patria

Con un gran acompañamiento de las familias y la presencia del gobernador Gildo Insfrán, un total de 1124 alumnos de cuarto grado realizaron su promesa a la insignia patria; también 158 soldados del Ejército Argentino y más de 320 agentes y cadetes de la Policía provincial ratificaron su compromiso soberano mediante la jura de fidelidad.

En la continuidad de las actividades por el Día de la Bandera y el 206° aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, el gobernador Gildo Insfrán presidió la ceremonia de promesa y jura de lealtad a la Bandera Nacional en la mañana de este sábado 20 en el Estadio Cincuentenario.

En este marco, un total de 1124 alumnos del 4° grado del Nivel Primario de escuelas capitalinas realizaron su promesa, mientras que 158 soldados del Ejército Argentino y más de 320 agentes y cadetes de la Policía provincial efectuaron la jura de fidelidad.

Acompañaron a Insfrán, el vicegobernador Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el presidente provisional de la Cámara de Diputados, Armando Felipe Cabrera; el intendente municipal Jorge Jofré; ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, diputados nacionales, provinciales, concejales y comunidad educativa.

Tras el arribo del primer mandatario al Estadio Cincuentenario, la ceremonia inició con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretada por la banda de música del Regimiento de Infantería de Monte 29 “Ignacio José Warnes”. Seguidamente se hizo lo propio con el Himno Marcha a Formosa, bajo los acordes de la banda de la Policía de Formosa. Ambos himnos fueron interpretados en Lengua de Señas Argentina (LSA) por una oficial del Ejército.

El fervor patriótico continuó con la participación de la alumna Milagros Aylén Jesee, perteneciente a la EPEP N° 225 “Luisa Semorille de Castañeda”, quien conmovió a los presentes al recitar la poesía “A mi Bandera”.

“¡Sí, prometo!” y el compromiso de las fuerzas

Posteriormente, el ministro de Cultura y Educación de la provincia, el ingeniero Julio Aráoz, se dirigió formalmente a las delegaciones de estudiantes de cuarto grado del Nivel Primario con el propósito de requerirles la correspondiente promesa de lealtad a la enseña patria.

“Queridos niños, ¿prometéis honrar nuestra bandera y defenderla en todas las circunstancias de vuestra vida, respetarla con veneración y llevarla en el pecho con santo orgullo?”, interpeló el titular de la cartera educativa, recibiendo como respuesta un unísono y potente “¡Sí, prometo!” que resonó en las instalaciones del Cincuentenario.

Luego, el jefe de Tropas del RI Mte 29, el coronel Gustavo Insaurralde, procedió a tomar el juramento de fidelidad a la Bandera Nacional. El compromiso definitivo con la Patria fue asumido con orgullo tanto por los 158 soldados voluntarios del Ejército Argentino, 46 cadetes del tercer año del Instituto de Formación Policial y 281 aspirantes a agentes de la Policía de la provincia de Formosa.

Para concluir este emotivo y masivo encuentro, se procedió al retiro de las banderas de ceremonia de los distintos establecimientos educativos y de las fuerzas de seguridad, acompañadas por el desplazamiento de las bandas de música que marcaron el final de la jornada. Con el retiro de los estandartes y el saludo protocolar de las autoridades, se dio por finalizado un nuevo y trascendental homenaje de la provincia de Formosa a la insignia patria y a su creador, el general Manuel Belgrano.

Encuentro con la comunidad

El titular de la cartera educativa provincial, Julio Aráoz reflexionó sobre el profundo significado de esta jornada para la comunidad: “Es un día con un alto significado, no solo por la celebración del Día de Bandera y el reconocimiento a su creador, Manuel Belgrano, sino por esto que ya forma parte de nuestro acervo cultural, que es encontrarnos con las familias y los niños”.

Al ser consultado sobre el legado de Belgrano, el funcionario contrastó la realidad provincial con el escenario político y económico del país, advirtiendo que “ciertos sectores concentrados buscan deliberadamente la división de la sociedad”.

“Formosa es un caso de estudio en cuanto a los logros obtenidos a partir de la unidad, la solidaridad y la organización como conceptos de convivencia y construcción social, utilizando herramientas de gestión como la planificación estratégica adoptada por el Gobernador”, expresó Aráoz y resaltó que “recuperar la unidad es fundamental para recuperar la Patria, que era el sueño de nuestros próceres y es una necesidad para las argentinas y argentinos hoy”.

En ese sentido, el Ministro vinculó el pensamiento de los próceres con las bases del Modelo Formoseño, reivindicando “el rol estratégico de un Estado presente frente a las históricas asimetrías centralistas del puerto de Buenos Aires”.

“La mayoría de nosotros somos hijos de la escuela pública y gratuita. Las bases de este modelo de desarrollo con inclusión están en nuestra historia, pero también en un modelo de gestión basado en la ideología del Movimiento Nacional Justicialista”, remarcó.

Finalmente, Aráoz ratificó que “el pensamiento de Manuel Belgrano sigue vigente; entonces como buenos hijos de la escuela pública y argentinos que amamos a nuestra Patria, tenemos el deber no solo de defenderla, sino también de recuperar el gobierno para el bienestar de nuestro pueblo”, concluyó.







