El intendente Jofré firmó convenio de cooperación y desarrollo con el municipio de Villa Hayes

La Municipalidad de Formosa rubricó un Convenio Marco de Cooperación e Integración Regional con el municipio paraguayo de Villa Hayes, un instrumento que enlaza a ambas ciudades bajo el esquema de Cooperación Sur-Sur y abre la puerta al financiamiento externo para obras de impacto energético y ambiental. El documento lleva la firma del intendente de Formosa, Ing. Jorge Alberto Jofré, y de su par villahayense, Dr. Luis Alberto López González.

En el mismo acto, la comuna paraguaya distinguió a Jofré como Ciudadano Ilustre de Villa Hayes. La Resolución I.M. N° 232/2026, firmada por López González y por el secretario general Julio César Centurión Ayala, reconoce "su loable labor al mando del municipio" y ubica al jefe comunal formoseño entre las figuras que la administración vecina considera modelos a seguir.

El fundamento de la distinción remite a la conducción de la gestión formoseña. El texto pondera a Jofré como promotor de la calidad de vida, la salud, la educación y la organización comunitaria, y enumera entre los ejes de su administración el fortalecimiento institucional, el desarrollo tecnológico, la sustentabilidad urbana y el impulso turístico. Para la comuna villahayense, ese trabajo aporta a la construcción de ciudades modernas, inclusivas y saludables, centradas en el crecimiento urbano sostenible y alineadas con los estándares globales de sostenibilidad.

Más tarde, el intendente Jofré fue recibido por el gobernador de Presidente Hayes, Bernardo Zarate, con quien dialogó sobre la importancia del trabajo colaborativo entre ciudades.

El convenio se sostiene sobre un principio de reciprocidad técnica. Formosa transfiere su experiencia en reconversión energética de viviendas sociales -el modelo de retrofit que ya redujo costos de electricidad de red y gas en hogares de la ciudad mediante equipamiento de energías renovables- junto con estándares, manuales de socialización y auditorías socioambientales preparadas para su réplica del otro lado del río.

"Hoy formalizamos una alianza histórica de Cooperación Sur-Sur que trasciende fronteras para mejorar directamente el crecimiento urbano sostenible y el bienestar del vecino", afirmó Jofré durante el acto de firma.

Villa Hayes, por su parte, aporta el diseño operativo de "Recíclate Paraguay", su programa de gestión de residuos urbanos y generación de empleos verdes, además de la experiencia que le otorga su condición de nodo sobre la Ruta Bioceánica y su conocimiento del Régimen de Maquila. La articulación entre ambas administraciones contempla así un intercambio que excede lo energético y alcanza la logística, el comercio y la gestión de residuos.

Desde la comuna precisaron que el acuerdo no implica erogación directa de recursos municipales, dado que se financia mediante gestión de fondos externos. En esa línea, el convenio funciona como enlace formal para acceder al Aporte No Reembolsable de FONPLATA, cuyos fondos se destinarán de manera inmediata a la compra de termotanques solares y equipos fotovoltaicos para el proyecto piloto.

Las autoridades señalaron que la alianza proyecta nuevas áreas de trabajo conjunto a futuro, entre ellas el desarrollo turístico, la capacitación de equipos de servicios públicos y la participación de los sectores productivos, comerciales, educativos y de la sociedad civil de las dos ciudades.

El entendimiento apunta a un beneficio compartido: familias con facturas de servicios más bajas y mitigación de la pobreza energética, avance medible en la descarbonización del hábitat y mayor proyección institucional de ambos municipios ante las redes internacionales de cooperación.







