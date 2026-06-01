El Hospital de la Madre y la Mujer celebra su 1° aniversario

Las actividades conmemorativas comenzaron este viernes 26 de junio con una jornada científica dirigida al personal de salud y continuarán el sábado 27 con stands y otros espacios de encuentro con la comunidad organizados por las distintas áreas que conforman esta institución sanitaria ícono para el sistema de salud público provincial.

Este viernes 26 de junio, el Hospital de la Madre y la Mujer cumplió su primer aniversario. En ese marco, la agenda de actividades alusivas comenzó con un acto que contó con la presencia del ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia; la directora del nosocomio, la doctora Diana Gayozo; además de autoridades de la cartera sanitaria y funcionarios del Gobierno provincial.

Atencia tuvo a su cargo la apertura de la jornada científica destinada al equipo de salud, momento en el que expresó: “Estoy muy contento y orgulloso por este primer año que está cumpliendo el Hospital de la Madre y la Mujer. Y porque, de esta manera, el Gobierno de Formosa demuestra una vez más y sigue afirmando que la salud es una cuestión de Estado”.

Seguidamente, puso en valor que el nosocomio cuenta con un equipo de salud comprometido “integrado por profesionales de muy alto nivel en cuanto a conocimientos, con equipamiento de última generación y con medicamentos e insumos que el Estado provincial paga, pese a la difícil situación que estamos atravesando a nivel nacional”.

Destacó que el hospital “cuenta con múltiples disciplinas y especialistas para la atención de patologías de mediana y alta complejidad. Está funcionando de manera excelente, siempre en articulación con los demás efectores de la red sanitaria provincial, teniendo en cuenta que recibe a pacientes derivados desde otros efectores, siguiendo con la línea de atención que brinda nuestro sistema de salud en niveles de complejidad creciente”.

En ese contexto, el ministro se refirió también al trabajo que se viene implementando en toda la provincia en materia de salud: “Seguimos mejorando día tras día la atención en los centros de salud y hospitales tanto de la Capital como del interior. Estamos incorporando profesionales donde es necesario, que son capacitados permanentemente para fortalecer el funcionamiento de los equipos de salud y el trabajo interdisciplinario de calidad”.

“También, entregamos equipamiento de avanzada tecnología en distintas áreas con el objetivo de continuar avanzando en la capacidad de respuesta a las distintas demandas de salud. Los proyectos se están llevando a cabo y la población está siendo atendida, que es lo más importante. Siempre apostando a una salud pública gratuita y de calidad como lo marca el gobernador Gildo Insfrán”, subrayó Atencia.

Salud pública y gratuita con fondos propios

Por su parte, la directora del Hospital de la Madre y la Mujer, la doctora Gayozo, elogió al nosocomio como “un hermoso lugar con una infraestructura impecable”. Y, al mismo tiempo, destacó que el crecimiento en salud, no solamente tiene que ver con infraestructura de primer nivel, sino que eso abarca también “equipamiento médico de alta tecnología, incorporación de especialidades y subespecialidades que pueden brindar atención gratuita y de calidad, dentro de la provincia, a pacientes con patologías complejas, entre otras tantas capacidades”.

En tanto, remarcó el alto valor que tiene este hospital público para las formoseñas y los formoseños, así como el rol clave que desempeña dentro del sistema público de salud provincial. “Porque en Formosa, como lo dice el gobernador Insfrán, a pesar del desfinanciamiento, de los grandes recortes que se vienen haciendo nivel nacional, apostamos a la salud pública y la vamos a seguir sosteniendo con fondos propios”, enfatizó.

Luego comentó que en la jornada científica desarrollada este viernes “están los diferentes profesionales que forman parte de nuestros equipos de salud como, obstetricia de alto riesgo, pediatría, neurodesarrollo, inteligencia artificial, diagnóstico por imágenes y de otras especialidades que tenemos, y que hacen a nuestro trabajo cotidiano”.

Asimismo, dio a conocer que el evento médico continuará el sábado 27 “con la instancia pediátrica”. A la vez, “se realizarán actividades en el hall del hospital dirigidas a la comunidad, donde habrá juegos para niños, charlas y talleres didácticos. Por ejemplo, el SIPEC va enseñar cómo se debe hacer RCP en los bebés, en los niños y en los adultos”.

“Habrá, además, un puesto de vacunación, el Servicio de Kinesiología va mostrar el trabajo que hace con los pacientes con autismo o que tienen alguna discapacidad, entre otras acciones. Es decir que serán espacios para la gente, para la comunidad, porque los protagonistas de este hospital son las mujeres, las mamás, las niñas y los niños”, detalló Gayozo para cerrar.



