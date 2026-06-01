Destacan las refacciones realizadas por la ATP en las oficinas de Buenos Aires





Los arreglos están destinados a mejorar la eficiencia y la atención al contribuyente.

El presidente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB), el contador Luis María Capellano, se refirió a las obras de refacción materializadas por la Administración Tributaria Provincial (ATP) de Formosa en su delegación de Buenos Aires.

Destacó que “estas mejoras son de suma importancia, ya que contribuyen directamente a la eficiencia en la recaudación, fiscalización e implementación de los recursos provinciales, especialmente en el ámbito del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.

“Formosa ha llevado adelante un proceso de armonización, simplificación e innovación tributaria –explicó-. Estas oficinas en Buenos Aires están destinadas a los contribuyentes formoseños que desarrollan actividades en esa ciudad”.

Además, señaló que “la gran mayoría de las provincias argentinas cuentan con delegaciones similares, con el objetivo de brindar una asistencia más directa y ágil a los contribuyentes adheridos al convenio multilateral, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”.

Por otra parte, se refirió a las críticas sobre la recaudación en Formosa, afirmando que “habría que preguntarle a la oposición en Formosa cómo financiarían las políticas públicas si estuvieran a cargo del Ejecutivo. Si no se cobran impuestos, se termina financiando con endeudamiento”.

Enfatizó que “es fundamental contar con una administración tributaria armonizada, simplificada y eficiente”, por cuanto ello “permite recaudar mejor y disponer de fondos para obras públicas”, facilitando la asistencia directa al contribuyente para que “pueda cumplir con sus obligaciones”.

“A nadie le gusta pagar impuestos, pero un Estado sin recursos tributarios no podría prestar los servicios fundamentales –aseveró-. Formosa ha dado un paso muy importante al adherir y trabajar activamente en los sistemas de armonización y simplificación a través de la Comisión Arbitral”.

Asimismo, sobre la reforma tributaria nacional, Capellano objetó que se haya presentado como una eliminación masiva de impuestos: “Se han realizado reformas en ciertas actividades y se ha excluido a algunas del pago de impuestos. Sin embargo, el IVA, Ganancias y Bienes Personales siguen vigentes. Una reforma tributaria de fondo aún no ha ocurrido”.

Sobre su reciente visita a Formosa, donde fue recibido por el gobernador Gildo Insfrán, Capellano valoró que “tanto en lo institucional como en lo personal fue muy importante dialogar con el Gobernador sobre el impulso de políticas de administración tributaria que estamos llevando adelante”.

Del mismo modo, resaltó haberse reencontrado con Gustavo López Peña, titular de la ATP Formosa: “Con él hemos construido una excelente relación de trabajo a través de los plenarios y reuniones periódicas que mantenemos cada tres meses”, cerró.



