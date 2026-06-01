Capacitaron en atención de las embarazadas y control nutricional infantil

Encuentros planificados por el Ministerio de Desarrollo Humano permitieron actualizar conocimientos sobre el cuidado prenatal, la valoración nutricional y la organización de la atención en red, con el objetivo de seguir optimizando la calidad de las prestaciones en el oeste provincial.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria y la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, continúa con el ciclo de capacitaciones destinado a los efectores de distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer la atención durante el embarazo y el control nutricional en niñas y niños.

En ese marco, los días jueves 25 y viernes 26 de junio se llevaron a cabo nuevos encuentros formativos en el Distrito Sanitario I, que abarcaron a seis efectores ubicados en esta zona del oeste provincial y tienen como cabecera al Hospital de Ingeniero Juárez.

En esta oportunidad, la recorrida alcanzó a los centros de salud de las comunidades María Cristina, Lote 8, Quebracho y Pozo de Maza, además de los hospitales de las localidades El Chorro y El Potrillo, completando así la capacitación programada para todos los efectores de salud de este distrito.

El subsecretario de Medicina Sanitaria, el bioquímico Marcelo Cañete, explicó que esta fue la segunda etapa de la capacitación programada para el Distrito Sanitario I, cuya primera instancia se desarrolló los días 18 y 19 de junio en los hospitales de Ingeniero Juárez y Los Chiriguanos, y en los centros de salud de barrio Obrero, El Mistolar, barrio Toba, Teniente Fraga y barrio Viejo.

“Estamos trabajando en la regionalización de la atención, recordando cuáles son las competencias de cada uno de los niveles de atención dentro del circuito que realiza la embarazada”, indicó Cañete.

En ese sentido, explicó que los capacitadores “hicieron especial hincapié en las funciones que corresponden al primer nivel de atención y puntualizaron cuáles son los casos que deben ser derivados oportunamente al segundo nivel, entre otros aspectos”.

Señaló que durante los encuentros se destacó el rol que tienen los agentes sanitarios dentro de los equipos de salud de cada efector “en todo lo que tiene que ver con cuidado de la salud integral de la mujer ya que ellos son el nexo de acercamiento entre el sistema de salud y la comunidad”.

Mediante exposiciones teóricas e instancias prácticas, el equipo capacitador actualizó y amplió conocimientos sobre la valoración nutricional del binomio madre-hijo y el diagnóstico oportuno de variables de riesgo.

En relación a eso, Cañete expuso que se pone énfasis en puntos como el control antropométrico de la embarazada, la detección de los casos de riesgo en base al índice de masa corporal y edad gestacional, así como en la consejería oportuna en alimentación saludable durante el embarazo, teniendo en cuenta los alimentos disponibles y accesibles en cada comunidad.

Respecto al control nutricional infantil, detalló que “se repasan cuáles son las técnicas correctas de antropometría en niñas y niños, el diagnóstico correcto y la importancia del registro adecuado de los datos relevados”.

Asimismo, las jornadas fueron propicias para reforzar contenidos vinculados con la consejería en salud sexual, la procreación responsable y los distintos métodos anticonceptivos que se encuentran disponibles de manera gratuita en el sistema público de salud provincial.

Finalmente, el bioquímico subrayó el compromiso que mantiene el Gobierno de Formosa con la formación permanente del personal que trabaja en los efectores sanitarios de toda la provincia “con el propósito de mantener la calidad de los servicios de salud y garantizar una óptima atención integral para toda la población en cualquier punto del territorio”.



