El Gobierno de Formosa abre una nueva edición del curso gratuito de Manipulación Segura de Alimentos

La capacitación está dirigida especialmente a emprendedores que participarán del 3º Festival Regional del Alfajor, reafirmando así el compromiso que mantiene la provincia con la salud y la seguridad alimentaria.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, llevará adelante una nueva edición del curso de Manipulación Segura de Alimentos, destinado a toda persona quequiera obtener el Carnet Oficial de Manipulador de Alimentos, con validez en toda la Argentina.

La propuesta corresponde a la edición N°72 de esta capacitación gratuita y se desarrollará los días 2 y 3 de julio, de 8.30 a 12 horas, bajo modalidad virtual y, a la vez, mediante plataforma Zoom.

En esta ocasión, el curso está especialmente orientado a quienes participarán de la 3º edición del Festival Regional del Alfajor, que tendrá lugar en Formosa en las próximas semanas, con el objetivo de brindarles las herramientas necesarias para garantizar la elaboración y comercialización de alimentos inocuos y de calidad.

El director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis del Ministerio de Desarrollo Humano, ingeniero José González, señaló que esta nueva convocatoria surge como respuesta a la alta demanda registrada en la edición anterior, que superó todas las expectativas de participación”.

En ese punto, marcó que la gratuidad de esta capacitación es una gran ventaja que puede sostenerse gracias a una decisión más del Gobierno de la provincia en materia sanitaria. “Algo que no sucede en otros lugares de la Argentina, donde los cursos de este tipo son arancelados y las personas que quieren acceder no lo pueden hacer por los altos costos que tienen y no pueden pagarlos”, afirmó.

Recalcó que la instancia formativa permite fortalecer los conocimientos de quienes desarrollan actividades vinculadas al rubro alimentario en cualquier punto de la provincia como,emprendedores, elaboradores y personasque participan en la manipulación de alimentos.

Asimismo, mencionó que luego de aprobar el examen “que debe hacerse obligatoriamente al finalizar la capacitación, habilita a los participantes a obtener el Carnet Oficial de Manipulador de Alimentos, un requisito que establece el Código Alimentario Argentino en su artículo 21°.

Luego precisó, que durante las dos días se abordarán contenidos relacionados con el Código Alimentario Argentino, alimentos seguros, las cinco claves de la inocuidad, enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), alimentos libres de gluten (ALG) y buenas prácticas de manufactura (BPM), aspectos fundamentales para garantizar la seguridad en la elaboración, comercialización y cualquiera de las etapas de la cadena agroalimentaria.

Y por último informó, que las personas interesadas en participar pueden inscribirse de manera gratuita completando el formulario disponible en el enlace https://forms.gle/H2ECGRTn1Zby1nDQ9 .



