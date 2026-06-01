El Hospital Distrital de Las Lomitas ofreció un taller de RCP para el personal de la Gendarmería Nacional

Actividad que se replica a lo largo del año en diferentes instituciones de la comunidad a fin de enseñar y concientizar sobre la importancia de salvar vidas.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa promoviendo la capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básica destinada a instituciones de distintos ámbitos, con el objetivo de brindar herramientas que permitan actuar de manera rápida y efectiva ante una emergencia, aumentando las posibilidades de salvar una vida.

En ese marco, el Hospital Distrital de Las Lomitas llevó adelante una nueva jornada de formación dirigida al personal de Gendarmería Nacional, que tuvo lugar en el Casino de Oficiales de esa fuerza. La actividad estuvo a cargo del servicio de Atención Primaria de la Salud del nosocomio y combinó contenidos teóricos con prácticas supervisadas.

El director del Hospital Distrital de Las Lomitas, doctor Javier Trachta, destacó que estas capacitaciones forman parte de un trabajo sostenido que el equipo de salud desarrolla durante todo el año.

“Contamos con personal capacitado para llevar adelante las charlas sobre Reanimación Cardiopulmonar básica (RCP) y, obviamente, la parte práctica, el entrenamiento, que es lo más importante", señaló.

Asimismo, remarcó que las jornadas se desarrollan en distintos ámbitos de la comunidad. “Por ejemplo, en entidades educativas, dependencias policiales y para el personal de otras fuerzas de seguridad como Gendarmería, Ejército y Fuerza Aérea. Durante todos los años se renueva la enseñanza de esta técnica que salva vidas", expresó.

Explicó que estas capacitaciones se dividen en dos instancias. En la primera, los participantes reciben conocimientos sobre la importancia de la reanimación cardiopulmonar, el reconocimiento de una situación de emergencia y las maniobras adecuadas para asistir a personas adultas y a niños hasta la llegada del sistema de emergencias.

"También se enseñan maniobras para actuar ante pacientes ahogados o con obstrucción de la vía respiratoria alta, principalmente en niños y también en adultos", agregó.

Posteriormente, detalló que los participantes realizan el entrenamiento práctico utilizando simuladores especialmente diseñados para reproducir las características del cuerpo humano, lo que permite afianzar los conocimientos adquiridos.

“Esto se hace con todas las etapas que comprende la reanimación. Y además, aprenden a detectar cuándo una persona necesita RCP, a evaluar que el lugar sea seguro, a posicionar correctamente a la víctima, iniciar las maniobras de manera adecuada y dar aviso inmediato al servicio de emergencias", señaló Trachta.

El profesional recordó que "el mes pasado se concretó la misma actividad con el personal de la Unidad Penitenciaria Provincial de Las Lomitas”. Y puso de relieve que “es muy importante que todos tengamos la oportunidad de tener conocimientos y estar entrenados para aplicar estas maniobras de manera correcta y adecuada para, de esa manera, poder salvar una vida en un caso necesario", concluyó.











