El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa entregó 23 nuevas matrículas

El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa (CPCEF), contador público Leandro Greco, encabezó el acto de entrega de 23 matrículas profesionales a nuevos contadores públicos.

Entre los invitados estuvo presente el ministro de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la provincia, contador Daniel Marcos Malich, el presidente de la Federación Económica, contador Enrique Zanín, la vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia, contadora Agustina Roxana Schiavoni, además de autoridades del Consejo y Comisión de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas.

Desde el SUM de la entidad, Greco destacó que este número de matriculaciones se encuentra en línea con el promedio anual histórico del Consejo. La institución realiza dos ceremonias de entrega de matrículas por año: una en junio y otra en diciembre.

“Recibimos con mucha alegría a los nuevos integrantes de esta familia profesional. El Consejo acompaña a los recientes matriculados desde el inicio de su actividad laboral”, expresó Greco.

El titular del CPCEF resaltó que la entidad ofrece capacitación permanente, brinda contención a sus colegiados y ejerce el control y el velado por el ejercicio ético de la profesión.

Días atrás, las autoridades del Consejo mantuvieron una reunión con el gobernador Gildo Insfrán. “Fue un encuentro muy ameno en el que conversamos sobre el rol del profesional en Ciencias Económicas, la economía provincial y regional, y sus asimetrías. Temas que merecen un profundo debate por parte de los profesionales”, señaló.

Greco valoró además la presencia de representantes de otros colegios y consejos profesionales en el acto. “Mantenemos un diálogo constante y debatimos las problemáticas comunes que atraviesan a toda la comunidad. El objetivo es levantar una voz única en representación de todos los formoseños”, concluyó.



