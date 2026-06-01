El centro de salud del barrio Fray Salvador Gurrieri afianza el espacio “Libroteca”

Con muy buena repercusión, continúan los encuentros orientados a promover la lectura, la crianza respetuosa y el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El centro de salud del barrio Fray Salvador Gurrieri (exLote 111) continúa desarrollando con éxito los encuentros de la “Libroteca”, un espacio de acceso gratuito puesto en marcha el pasado mes de mayo, orientado a las familias que asisten a la sala de espera, con el objetivo de fortalecer vínculos y promover entornos saludables en el ámbito familiar y comunitario.

El encuentro de esta semana se llevó a cabo en el marco del “Día de los Adolescentes y los Jóvenes por la Inclusión Social, la Convivencia contra toda Forma de Violencia y Discriminación”, conmemorado cada 12 de junio para reafirmar la importancia de que las infancias y adolescencias sean respetadas y protegidas en sus derechos.

Al respecto, la directora del centro de salud, la doctora Maite Gómez, comentó: “Se trabajó con los chicos haciendo hincapié en sus derechos. Además, en el contexto del Mundial de Fútbol, se leyó un cuento ambientado en el barrio”.

En relación con la lectura, detalló: “La historia reflejaba que todos somos diferentes, pero que justamente esa diversidad fortalece al equipo. A partir de ello, se trabajó especialmente sobre la moraleja, abordando conceptos esenciales como el respeto mutuo, el buen trato, el derecho al juego, el compañerismo, la empatía y la identidad, entre otros”.

En esa misma línea, también se abordaron los derechos que tienen niñas, niños y adolescentes a ser escuchados, protegidos y tratados con respeto. “Se hizo referencia a la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, promoviendo la reflexión sobre la importancia de conocer y ejercer esos derechos”, explicó la profesional.

Asimismo, recordó que la “Libroteca” se desarrolla bajo el lema “Más libros, menos celulares”, mediante la lectura de cuentos con moralejas, actividades plásticas y dinámicas participativas. El espacio está organizado por psicólogos, trabajadores sociales y estudiantes avanzados de la Licenciatura en Psicología de la UCP, que realizan sus prácticas profesionalizantes en el efector sanitario.

“Este lugar nació con el firme objetivo de transformar el tiempo de espera para la atención en los consultorios en un espacio de aprendizaje y contención. Se busca empoderar a los niños y adolescentes, escucharlos y brindarles la posibilidad de expresar lo que sienten, lo que piensan y compartir sus experiencias, porque eso es muy enriquecedor para todos”, destacó Gómez.

Más adelante, remarcó que la salud pública en Formosa se concibe desde una perspectiva integral. “Como equipo de salud, este espacio permite acercarse a las infancias, adolescencias y familias desde la prevención, la empatía y el pleno conocimiento de sus derechos”, puntualizó la directora.

Próxima charla abierta

Por otra parte, adelantó que, en el marco de las actividades planificadas por el centro de salud, el próximo lunes 22 de junio se llevará a cabo una charla abierta en la sala de espera, donde quienes participan de los talleres tendrán un rol protagónico junto a los profesionales.

La jornada estará centrada en visibilizar el derecho de las infancias y adolescencias a ser respetadas y protegidas en entornos seguros, reafirmando que son sujetos de derecho con voz propia y participación activa en la sociedad actual.



























