Con la presencia de más de 700 docentes, se desarrolló la primera etapa de “Consuma Conciencia”

Es una propuesta pedagógica que se desarrollará una vez al mes y se extiende hasta fin de año. A esta primera capacitación asistieron más de 750 personas.

Este jueves 18, en el Estadio Centenario de la ciudad de Formosa, se concretó uno de los abordajes del Programa “Consuma Conciencia”, que consiste en la capacitación a docentes de toda la provincia de educación pública y de educación pública de gestión privada, bajo la modalidad presencial a los capitalinos y virtual a los del interior provincial de todos los niveles: Inicial, Primario, Secundario, Superior y Educación Permanente.

“El objetivo central es la educación digital”, expresó el ministro de Cultura y Educación (MCyE), Julio Aráoz, a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre esta iniciativa, informando que “se extenderá hasta diciembre con el desarrollo de una jornada al mes”.

Hizo notar que debido a que “el avance tecnológico nos interpela y atraviesa todos los estratos sociales”, desde la cartera a su cargo se trabaja intensamente tanto en la escuela como con las familias, ya que “son los ámbitos para formar a ciudadanos responsables en el uso inteligente de las nuevas herramientas, especialmente en Inteligencia Artificial”.

Según explicó, el objetivo “es dotar de herramientas a todos estos docentes para que puedan trabajar en sus respectivos establecimientos con los alumnos”.

Por su parte, el administrador del Instituto de Asistencia Social (IAS), Edgar Pérez, indicó que “la primera etapa aborda algunos mitos que hay sobre la educación digital integral”, añadiendo que en cuanto al Nivel Inicial participaron las seños de salita de cinco años, mientras que en el caso del Primario, los maestros de 5º grado.

A su vez, respecto del Secundario, hicieron lo propio los de 5º año, en tanto que desde los Niveles Superior y el Permanente, acudieron distintos docente, teniendo en cuenta que “tienen un matrícula por diversificada”.

Al concluir, adelantó que el viernes 19 se repetirá la acción para los docentes del turno tarde, ya que a la capacitación se asiste en contraturno.







