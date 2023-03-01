Destacan la importancia de las refacciones en las oficinas de ATP Formosa en CABA para mejorar la eficiencia y la atención al contribuyente

El contador Luis María Capellano, presidente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (Comarb), se refirió a las obras de refacción realizadas por la Administración Tributaria Provincial (ATP) de Formosa en su delegación de Buenos Aires.

Capellano destacó que estas mejoras son de suma importancia, ya que contribuyen directamente a la eficiencia en la recaudación, fiscalización e implementación de los recursos provinciales, especialmente en el ámbito del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

“Formosa ha llevado adelante un proceso de armonización, simplificación e innovación tributaria. Estas oficinas en Buenos Aires están destinadas a los contribuyentes formoseños que desarrollan actividades en esa ciudad”, explicó.

El presidente de Comarb señaló que la gran mayoría de las provincias argentinas cuentan con delegaciones similares, con el objetivo de brindar una asistencia más directa y ágil a los contribuyentes adheridos al Convenio Multilateral, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Consultado sobre críticas de la oposición formoseña respecto a la recaudación en Formosa, Capellano respondió:

“Habría que preguntar a la oposición en Formosa cómo financiarían las políticas públicas si estuvieran a cargo del Ejecutivo. Si no se cobran impuestos, se termina financiando con endeudamiento”.

Para el titular de Comarb, es fundamental contar con una administración tributaria armonizada, simplificada y eficiente. “La eficiencia permite recaudar mejor y disponer de fondos para obras públicas, mientras que la simplificación facilita la asistencia directa al contribuyente para que pueda cumplir con sus obligaciones”, evaluó.

“A nadie le gusta pagar impuestos, pero un Estado sin recursos tributarios no podría prestar los servicios fundamentales. Formosa ha dado un paso muy importante al adherir y trabajar activamente en los sistemas de armonización y simplificación a través de la Comisión Arbitral”, afirmó.

Sobre la reforma tributaria nacional, Capellano objetó que se haya presentado como una eliminación masiva de impuestos: “Se han realizado reformas en ciertas actividades y se ha excluido a algunas del pago de impuestos. Sin embargo, el IVA, Ganancias y Bienes Personales siguen vigentes. Una reforma tributaria de fondo aún no ha ocurrido”, enfatizó.

En otro tramo de la entrevista, Capellano se refirió a su reciente visita a Formosa, donde fue recibido por el gobernador Gildo Insfrán. “Tanto en lo institucional como en lo personal fue muy importante dialogar con el Gobernador sobre el impulso de políticas de administración tributaria que estamos llevando adelante”, indicó.

“También fue satisfactorio reencontrarme con Gustavo López Peña. Con él hemos construido una excelente relación de trabajo a través de los plenarios y reuniones periódicas que mantenemos cada tres meses



