Distinguieron a empleados públicos que forman parte del concurso “Letras del Viento Norte”

La jornada se enmarcó dentro de las acciones del programa “Reconocimiento al Empleo Público” de la Subsecretaría de Recursos Humanos de Formosa, donde se agasajó y distinguió a los trabajadores públicos que participan activamente de los espacios de expresión y formación literaria de la provincia.

En la tarde de este viernes 19, en las instalaciones del Galpón “C” del Paseo Costanero se realizó una actividad conmemorativa al Día del Escritor y de reconocimiento a escritores de la Administración Pública Provincial con vocación literaria.

Al respecto, la subsecretaria de Recursos Humanos de la provincia, Gladys Mazza, precisó que la convocatoria congregó a “agentes estatales que vienen participando activamente a lo largo de los cuatro años que lleva sosteniéndose este espacio literario de expresión y formación”.

“Es una actividad que hacemos para convocar a los escritores y volver a prepararnos para este nuevo año con una nueva edición de nuestro espacio literario, particularmente con aquellas personas que participan del concurso Letras del Viento Norte”, puntualizó la funcionaria.

Respecto a la modalidad y los plazos de la propuesta para este 2026, Mazza adelantó que se pondrán en marcha una vez finalizado el receso invernal.

A partir de ese momento, se dictarán talleres literarios gratuitos destinados a todos los agentes públicos que deseen sumarse. “Al finalizar las capacitaciones, cada participante presenta una pieza literaria de su interés, ya sea en el género de cuento o poesía, con la cual pasa a formar parte de la competencia”, detalló.

Asimismo, confirmó que la tradicional premiación y entrega de reconocimientos a quienes logren los primeros puestos se llevará a cabo en el mes de septiembre, coincidiendo con las celebraciones por el Día del Empleado Público.

Al evaluar el nivel de convocatoria, la subsecretaria de Recursos Humanos subrayó que el interés “cada vez va creciendo más” y remarcó que “nuestro compromiso es con el trabajador público”.

“Había mucha gente que tenía este profundo deseo de escribir, pero a veces no encontraba el canal adecuado o el cómo hacerlo. Nosotros, a través de la propuesta de la Subsecretaría, les creamos el espacio físico y las herramientas para que vengan, participen y se animen. Por eso, la verdad es que cada año registramos más participantes”, concluyó.







