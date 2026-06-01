Día del Padre: El ministro Atencia saludó “a quienes cuidan y acompañan con amor y compromiso”

El ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar un especial saludo a todos los padres formoseños, con un reconocimiento particular a quienes integran el sistema de salud público provincial.

En el marco del Día del Padre, que se celebra cada tercer domingo de junio en la Argentina, el ministro de Desarrollo Humano de Formosa, doctor Juan Carlos Atencia, expresó su saludo y reconocimiento a todos los padres formoseños, destacando el rol fundamental que desempeñan en la construcción de familias y comunidades más unidas y solidarias.

Asimismo, hizo extensivo un especial agradecimiento a los trabajadores de la salud que, además de ejercer la paternidad, cumplen diariamente una valiosa tarea al servicio de la comunidad, muchas veces acompañando a los pacientes y sus familias incluso en fechas tan significativas como esta.

El funcionario puso en valor el esfuerzo y la dedicación de quienes encuentran el equilibrio entre las responsabilidades familiares y laborales, contribuyendo desde cada espacio al crecimiento y bienestar de la sociedad formoseña.

“Ser padre es una responsabilidad que se ejerce con amor, dedicación y ejemplo. Quiero reconocer especialmente a los padres que forman parte del sistema público de salud, quienes día a día demuestran un profundo compromiso humano y profesional al cuidado de nuestro pueblo”, expresó Atencia.

En ese sentido, destacó que el fortalecimiento de los vínculos familiares constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una comunidad más saludable, inclusiva y comprometida con el bienestar colectivo.

Finalmente, el titular de la cartera sanitaria deseó que cada padre pueda compartir esta jornada junto a sus seres queridos, celebrando los valores de la familia, la solidaridad y el compromiso que contribuyen al bienestar de toda la sociedad.



